พระราม 2 ถนนยุบ ! หน้าบิ๊กซ้ง พระราม 2 พบกระบะตกหัวทิ่ม 1 คัน น้ำนองท่วมถนน

พระราม 2 ถนนยุบ ! หน้าบิ๊กซ้ง พระราม 2 พบกระบะตกหัวทิ่ม 1 คัน น้ำเจิ่งนองเต็มถนน จนท.เร่งปิดน้ำ พบการจราจรติดขัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bright TV
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bright TV
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bright TV
วันที่ 17 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2 รายงานว่า เมื่อเวลา 06.30 น. เกิดเหตุพื้นถนนยุบตัว บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณหน้าบิ๊กซ้ง พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในช่องทางคู่ขนาน โดยถนนยุบลงไปเป็นหลุม มีกระกระบะหัวทิ่มตกลงไป 1 คัน ทะเบียน 2ฒช 5885 กรุงเทพมหานคร และมีน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังปิดน้ำและเร่งหาสาเหตุ ขณะที่การจราจรติดขัดทั้งขาเข้าและขาออก หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bright TV
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2