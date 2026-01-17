ไวรัล สาวอวดคลิปหวาน คบแฟนหนุ่มฝาแฝด เล่าที่มารักนี้เรื่องจริง ไม่ใช่คอนเทนต์

เปิดใจสาวเจ้าของคลิปไวรัลคบแฟนหนุ่มฝาแฝด ยันรักนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ ครอบครัวรับรู้และยอมรับ พร้อมทริกการใช้ชีวิตร่วมกัน
กลายเป็นคลิปที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปบรรยากาศวันเกิดของตนเอง ซึ่งมีชายหนุ่มหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ 2 คน ถือเค้กมาเซอร์ไพรส์ พร้อมผลัดกันหอมแก้มหญิงสาวคนเดียวกัน ทำให้ชาวโซเชียลต่างฮือฮา และตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงคอนเทนต์
ต่อมา คุณฟ้า สาวเจ้าของคลิป ได้ออกมาเปิดใจว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้เธอโสดมานานเกือบหนึ่งปี และไม่ได้รีบมีความรัก จนกระทั่งได้พบกับหนุ่มฝาแฝดคู่นี้ ซึ่งทั้งสองเข้ามาทำความรู้จักพร้อมกัน ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาความสัมพันธ์ จนตกลงคบหาดูใจกันในรูปแบบความสัมพันธ์ 3 คน และคบหากันมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว
นอกจากนี้ คุณฟ้า ยังตอบคำถามชาวเน็ตที่สงสัยว่า หากตั้งครรภ์จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นของใคร โดยเธอระบุว่า จะตรวจ DNA เพื่อให้ชื่อพ่อแท้อยู่ในสูติบัตร ส่วนลูกจะเรียกทั้งสองคนว่าพ่อเหมือนกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+