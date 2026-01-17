แรปเปอร์สายแซ่บ จ่อปล่อยผลงาน AV ค่ายเผยเหตุจากแรงปรารถนา อันไร้ที่ระบาย

แรปเปอร์สาวสายแซ่บ เพิ่มดีกรีความร้อน ผันเป็นนางเอก AV เตรียมปล่อยผลงาน ด้านค่ายหนังเผยสาเหตุ จากแรงปรารถนาที่ไร้ที่ระบาย
ภาพจาก Instagram rinoa__jp
วันที่ 16 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า RINOA แรปเปอร์สาวคนดังชาวญี่ปุ่น ทำให้แฟน ๆ ฮือฮาหนัก หลังประกาศเตรียมเดบิวต์เล่นหนังผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ โดยจับมือกับค่ายหนัง AV ชื่อดังอย่าง IDEAPOCKET ในการเปิดโลกใหม่ของเธอครั้งนี้
รายงานเผยว่า RINOA เป็นสาวคนดังที่มีผู้ติดตามกว่า 400,000 คนบนโซเชียล เธอเป็นแรปเปอร์ที่โด่งดังมาจากการร้องเพลงคัฟเวอร์ TikTok และเต้นเซ็กซี่เย้ายวน ก่อนจะเริ่มหันมาทำคอนเทนต์ สื่อถึงความกดดันของสาว ๆ ที่ต้องทำตัวให้อยู่ภายใต้กรอบที่สังคมวางไว้
ด้วยหน้าอกคัพ G และใบหน้าสวยใส ทำให้ RINOA ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เธอเข้าสู่วงการเพลงอย่างจริงจังในปี 2565 และเพลงของเธอมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็กส์และการตระหนักในตัวเองของผู้หญิง จนกระทั่งตัดสินใจประกาศเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นนางเอก AV ในครั้งนี้
ภาพจาก Instagram rinoa__jp
ทั้งนี้ RINOA เคยเปิดใจว่า เธอเคยพยายามทำตามความคาดหวังของสังคมเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงในอุดมคติมาโดยตลอด แต่ก็รู้สึกกดดันและไม่สบายใจ
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ของไต้หวัน วิเคราะห์ผลงานเปิดตัวของ RINOA ว่า ทางค่ายพยายามใช้วิธีการโปรโมต ในรูปแบบที่เหมือนกับการตลาดในการทำอัลบั้มเพลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเธอจะมีรูปร่างหน้าตาดี แต่เรื่องการแสดงออกอาจจะยังไม่ตรงปกนัก
แต่แม้จะมีคนรีวิวไว้เช่นนี้ ทางค่ายยังคงการันตีว่า RINOA ต้องเป็นนักแสดง AV ดาวรุ่งหน้าใหม่คนแรกของปี 2569 อย่างแน่นอน
ภาพจาก Instagram rinoa__jp
ภาพจาก Instagram rinoa__jp
ภาพจาก Instagram rinoa__jp
ภาพจาก Instagram rinoa__jp
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday