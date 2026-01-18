ซอง ดูฮี คาใจ น้องสาวตายเองหรือหนีอะไรมา ตอบดราม่า เจ้าของที่ไม่ให้กู้ภัยผ่าน

ซอง ดูฮี ตอบดราม่า น้องสาวเสียชีวิต แต่เจ้าของที่ไม่ให้กู้ภัยนำศพเดินผ่าน จ่อหาคำตอบ น้องคิดสั้นเองหรือหนีอะไรมา ญาติคาใจ ทำไมศพไม่ใส่เสื้อในกางเกงใน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
วานนี้ (17 มกราคม 2569) เพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ รายงานกรณีสลดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. พบนักศึกษามหาวิทยาลัยรายภัฏแห่งหนึ่ง เสียชีวิตบริเวณสะพานขาว ณ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นน้องสาวของ ซอง ดูฮี ยูทูบเบอร์ชื่อดัง
ซึ่งทางเพจได้แสดงความเสียใจ พร้อมระบุว่า "แต่ที่น่าแปลกคือ พี่ ๆ กู้ภัย ไปช่วย และต้องเคลื่อนย้ายศพ แต่เจ้าของที่ดินไม่ให้เอาศพผ่าน จนต้องเดินอ้อมกันเป็นระยะทางไกล เข้าใจว่าความเชื่อ แต่เส้นบาง ๆ กับใจดำ มันนิดเดียว"
ขณะที่ชาวเน็ตพากันเข้ามาคอมเมนต์ วิจารณ์เรื่องที่เจ้าของที่ไม่ให้กู้ภัยเดินผ่าน แม้จะมีบางคนมองว่าใจแคบ แต่หลาย ๆ คนมองว่าเป็นสิทธิเจ้าของที่ เป็นความเชื่อที่เขาถือกันมาทั้งชีวิต ที่ไม่ให้นำศพตายโหงเข้าใกล้ จึงอยากให้เข้าใจทางเจ้าของที่ด้วย
ซอง ดูฮี โพสต์แล้ว ตอบดราม่าเจ้าของที่ไม่ให้กู้ภัยเดินผ่าน
ต่อมา ซอง ดูฮี ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับว่านักศึกษาราชภัฏวัย 21 ปี ที่เสียชีวิตตรงสะพานขาวนั้น คือน้องสาวของตนเอง พร้อมถามหาเพื่อนของน้องที่พอจะให้ข้อมูลได้ ว่าน้องมีปัญหาส่วนตัวหรือเครียดอะไร จนนำไปสู่การตัดสินใจจบชีวิตดังกล่าว
นอกจากนี้ยังโพสต์ถึงกรณีที่เจ้าของที่ ไม่ให้กู้ภัยนำศพเดินผ่านว่า "ผมขอขอบคุณทีมประดาน้ำมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ ที่นำร่างน้องสาวผมขึ้นมา ส่วนเรื่องเจ้าของที่ ที่ไม่ให้พี่ ๆ กู้ภัยนำศพผ่านที่ของตน ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่ อันนี้ก็อย่าไปว่ากันเลย คนเราความคิดไม่เหมือนกันเเละขอบคุณทุกคนที่เมตตาน้องผมซึ่งไร้วิญญาณเเล้ว"
ซอง ดูฮี ติดใจ น้องตายเพราะอะไร ชี้สภาพศพส่อพิรุธ น้องหนีอะไรมา ?
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ซอง ดูฮี ยังรู้สึกคาใจคือสภาพของน้องสาวที่ไม่ได้ใส่เสื้อในกางเกงใน ทำให้เกิดคำถามว่า ใครเป็นคนทำให้น้องต้องทำอย่างนี้ ก่อนกระโดดน้องเจอเรื่องอะไรมา โดยมีโพสต์ข้อความต่าง ๆ ว่า
"มันเป็นไปได้เหรอคนจะตายเพราะเครียดเรื่องเรียน พ่อแม่ก็ไม่ ได้ส่งเป็นหมอซะหน่อย เดี๋ยวจะหาคำตอบให้มึง เพราะทุกคนไม่สบายใจ มันตายง่ายเกินไป การจะฆ่าตัวตายอย่างน้อยมันต้องมีการเตรียมตัว ถ้าบอกว่าทำเพื่อประชด คงไม่กล้ากระโดด คงนั่งแค่สะพานและอาจจะโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้ใครคนนั้นเห็นใจ เเต่ ! มึงหนีอะไรมา รู้สึกอะไรผิด หรือกดดันอะไรหรือเปล่า ถึงกล้าตัดสินใจเร่งด่วนแบบนี้"
"ผิดวิสัย ! แถมกระโดดลงไปแล้วยังร้องให้คนช่วยแสดงว่ามึงไม่ได้อยากตาย แปลก ๆ ว่าสิบ่ติดใจเเล้ว"
"ถ้าจะบอกว่าน้อยใจครอบครัวที่ไม่มีซัพพอร์ต !! แล้วมึงเพิ่งมาน้อยใจตอนมึงจบครูและจบว่าที่ร้อยตรีแล้ว ที่ผ่านมาทำไมไม่น้อยใจ ยังขยันตั้งใจเรียนอดทนมาได้ ไม่เกเรด้วย ใครทำมึง"
"ตอนนี้ศพน้องผมยังไม่ได้เอาออกจากถุงซิป หรือแตะต้องตัวศพ พรุ่งนี้ 11 โมงถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนหรือยังสืบหาความจริงไม่ได้ ญาติพี่น้องทุกคน จะต้องนำศพคืนนิติเวชเพื่อพิสูจน์หาความจริง ว่าอะไรดลใจให้ทำสิ่งนี้ ทำไปเพราะความเครียดส่วนตัว หรือมีผู้ใดยัดเยียดความเครียดให้ หรือมีผู้ใดกระทำให้ต้องทำแบบนี้"
ต่อมา ซอง ดูฮี ทำคลิปสรุปสถานการณ์ให้ฟังว่า ตนเพิ่งทราบข่าวน้องสาวตอนที่ร่างของน้องมาถึงโรงพยาบาลแล้ว ตอนเจ้าหน้าที่กู้ชีพงมศพขึ้นมาแล้ว น้าก็เป็นคนโทร. แจ้งญาติให้ไปโรงพยาบาลบาล ด้วยความเสียใจญาติก็นำศพน้องกลับจะมาทำพิธี แต่จากนั้นญาติเกิดคำถามเมื่อทราบว่า ตอนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผาให้ที่โรงพยาบาล น้องไม่ได้ใส่เสื้อในกับกางเกงใน ทำให้ญาติเอะใจสงสัย ว่าเป็นไปได้หรือที่ผู้หญิงจะไม่ใส่เสื้อในกับกางเกงใน มันผิดปกติมากเพราะปกติน้องสาวจะรักสวยรักงาม ถ้าไม่เป๊ะจะไม่ออกจากบ้าน
วันเกิดเหตุน้องขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจาก อ.เมือง ประมาณ 40 กิโลเมตร ไปหาพ่อที่บ้าน แต่เมื่อไม่เห็นพ่อก็กลับมาที่ อ.เมือง มาที่สะพานขาวและกระโดดลงไป ระหว่างนั้นมีคนในพื้นที่บอกว่าหลังลงไปแล้ว เห็นน้องชูมือขอความช่วยเหลือแล้วก็จมหายไป ประมาณช่วง 15.00 น.
ตอนแรกก็ว่าจะไม่ติดใจ พอไปถามเพื่อน ๆ หลายคนก็บอกว่าน้องเป็นคนเครียด คนกดดัน ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะสภาพครอบครัว แต่ก็ไม่น่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เพราะลุงป้าน้าอา ทุกคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมาตลอด ตนสงสัยว่าเป็นไปได้เหรอว่าคนเราจะเครียดเรื่องการเรียน ทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่ได้กดดันอะไร จะถามว่าจะน้อยใจ แค่จะประชดอะไร เมื่อไปถึงสะพานก็น่าจะอัปโซเชียลให้คนมาง้อ แต่นี่ไม่ใช่
น้องสาวไปและกลับจากบ้าน 40 กว่ากิโลเมตร ระหว่างนั้นน้องไปที่ไหน ก่อนมาสะพานขาวน้องไปที่ไหนมาก่อน ทำไมถึงอยู่ในสภาพไม่ใส่เสื้อในกางเกงใน สิ่งนี้ยังต้องหาคำตอบต่อไป ว่าน้องตายเองหรือมีใครทำให้ตาย เพราะมันผิดปกติวิสัยมาก
