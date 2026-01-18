HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กรอบพระเก่า ๆ พ่อแกะให้ลูกไปขาย หวังว่าได้สักแสน รู้ราคาจริงตะลึง เกินคาดมาก

 
            ลูกค้าหอบกรอบพระเก่าของมาหลอมที่ร้านทอง เผยพ่อแกะมาให้กะว่าได้เงินแสน ผลลัพธ์ตอนจบทำเอาผิดคาด 

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

            วันที่ 18 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากช่อง TikTok @bussabongsomphamit  ของนะโมบ้านช่างทอง ซึ่งลงคลิปขณะรับซื้อกรอบพระทองแท้จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

            ในคลิปดังกล่าว ลูกค้าเผยว่า คุณพ่อเป็นคนแกะกรอบพระมาเอง ตั้งใจว่าจะขายได้สักแสนบาท พร้อมลุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้ราคาจริงเท่าไร

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

            จากขั้นตอนการชั่งน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักก่อนหลอมอยู่ที่ 128.65 กรัม ก่อนจะนำกรอบพระไปหลอมด้วยไฟจนเหลือเฉพาะเนื้อทองคำล้วน ๆ แล้วนำไปชั่งน้ำหนักอีกครั้ง

            หลังการหลอม พบว่าเปอร์เซ็นต์ทองคำทั้งหมดอยู่ที่ 75.03% ส่วนน้ำหนักแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 125.52 กรัม

            เมื่อนำมาคิดเป็นมูลค่าตามราคาทอง น้ำหนักดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 382,xxx บาท ทำให้คุณพ่อดีใจมาก เพราะได้ราคาสูงกว่าที่คาดไว้กว่า 2 แสนบาทเต็ม ๆ

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

กรอบพระ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรอบพระเก่า ๆ พ่อแกะให้ลูกไปขาย หวังว่าได้สักแสน รู้ราคาจริงตะลึง เกินคาดมาก โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2569 เวลา 13:53:11 3,732 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย