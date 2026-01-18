กรอบพระเก่า ๆ พ่อแกะให้ลูกไปขาย หวังว่าได้สักแสน รู้ราคาจริงตะลึง เกินคาดมาก

ลูกค้าหอบกรอบพระเก่าของมาหลอมที่ร้านทอง เผยพ่อแกะมาให้กะว่าได้เงินแสน ผลลัพธ์ตอนจบทำเอาผิดคาด
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit
วันที่ 18 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากช่อง TikTok @bussabongsomphamit ของนะโมบ้านช่างทอง ซึ่งลงคลิปขณะรับซื้อกรอบพระทองแท้จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
ในคลิปดังกล่าว ลูกค้าเผยว่า คุณพ่อเป็นคนแกะกรอบพระมาเอง ตั้งใจว่าจะขายได้สักแสนบาท พร้อมลุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้ราคาจริงเท่าไร
หลังการหลอม พบว่าเปอร์เซ็นต์ทองคำทั้งหมดอยู่ที่ 75.03% ส่วนน้ำหนักแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 125.52 กรัม
เมื่อนำมาคิดเป็นมูลค่าตามราคาทอง น้ำหนักดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 382,xxx บาท ทำให้คุณพ่อดีใจมาก เพราะได้ราคาสูงกว่าที่คาดไว้กว่า 2 แสนบาทเต็ม ๆ
