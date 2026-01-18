HILIGHT
ดราม่าทัวร์นรก สูญเกือบ 7 แสน ไม่จองตั๋วเครื่องบิน ไม่จ่ายค่า รร. ทิ้งลูกทัวร์ประสบภัย

 
            ดราม่าทัวร์นรก จากทริปเคาน์ดาวน์กลายเป็นฝันร้ายข้ามปี หมดไปเกือบ 7 แสน เจอความพีคตั้งแต่วันแรก ตั๋วเครื่องบินไม่มี ให้สำรองจ่าย จองที่พักแต่ไม่จ่าย ทิ้งลูกทัวร์กลายเป็นผู้ประสบภัย 

ดราม่าทัวร์นรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชนชนก นะคะ 

            วันที่ 18 มกราคม 2569 เพจ ท่านเปา รายงานแฉวีรกรรม ทัวร์นรก ซึ่งกำลังเป็นประเด็นดราม่าขณะนี้ เมื่อทริปในฝันของคนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นฝันร้าย ซื้อทัวร์เที่ยวจีนช่วงปีใหม่ 7 วัน 16 คน มีทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่ได้รับคือความวุ่นวายตลอดทริป และความเสียหายเกือบ 700,000 บาท
 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 


            - ทางทัวร์อ้างว่าจองตั๋วเครื่องบินให้แล้ว แต่พอถึงวันที่จะบิน ทางบริษัททัวร์แจ้งว่า "ตั๋วผิดพลาด" และให้ลูกทัวร์ สำรองจ่ายค่าตั๋วขาไปเองกว่า 200,000 บาท โดยสัญญาว่าจะคืนเงินภายใน 3 วัน แต่สุดท้ายไม่คืน

            - ลูกทัวร์ถูกแยกบินคนละไฟลต์ และทัวร์รับปากว่าจะมีไกด์ไปด้วย

            - พอถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ไกด์โทร. มาแจ้งว่า ไม่ได้เดินทางไปด้วย เพราะบริษัททัวร์ไม่ได้จองตั๋วให้ ปล่อยให้ทั้งกรุ๊ปต้องเดินทางเอง

            - เมื่อถึงจีน ต้องรอต่อเครื่องหลายต่อ โดยมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมง สุดท้ายทั้งกรุ๊ป ตกเครื่องที่ปักกิ่ง ต้องวิ่งหากระเป๋าและ ซื้อตั๋วใหม่เองไปฮาร์บิน แถมรอต่อเครื่อง 5 ชั่วโมง 

            - พอถึงฮาร์บิน ผู้เสียหายถามหาตั๋วขากลับทันที แต่กลายเป็นว่าทาง บริษัททัวร์ยังไม่มีตั๋วขากลับ ทางคณะต้องคอยตามทุกวัน ให้จองตั๋วขากลับให้

ดราม่าทัวร์นรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

            - ระหว่างทริปเกิดอุบัติเหตุ มีคนในกรุ๊ปถูกกระเบื้องบาดที่เท้า ทั้งที่มีเลือดออกมาก แต่ทัวร์ไม่จัดการช่วยเหลือ ไม่เตรียมชุดทำแผลให้ ปล่อยให้ลูกทัวร์ต้องใช้แผ่นผ้าอนามัยมาซับแผล เพื่อปฐมพยาบาลกันเอง 

            - โปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้หลายจุด มีการจองไว้แต่ไม่จ่ายเงินให้กับสถานที่และโรงแรม ทำให้ลูกทัวร์ลอยเคว้ง เข้าพื้นที่ไม่ได้ หรือไปถึงแล้ว ไม่มีห้องพัก ต้องรอจนดึกหรือแก้ปัญหาเอง

            - บางโปรแกรมไปถึงสถานที่ช้า เหตุเพราะทางทัวร์ปล่อยให้ลูกทัวร์เดินเล่นแบบไม่แจ้ง กว่าจะมาถึงก็มืด เข้าชมได้แค่ 30 นาทีก็ต้องรีบกลับ

            - บางวันนัดรวมตัวตั้งแต่เช้า แต่กลับเปิดรถไม่ได้ อ้างว่าคนขับไปกินข้าว กว่าจะได้เดินทางก็รอกันไป 2 ชั่วโมง 

            - คืนที่ควรได้เคาน์ดาวน์ กลายเป็นว่าลูกทัวร์ต้องไปหาห้องพักกันเอง ไม่ได้หลับได้นอน สุดวุ่นวาย คน 16 คน กระเป๋า 21 ใบไม่รวมกระเป๋าสะพาย ทั้งหนาวและหิ้ว สภาพเหมือนผู้ประสบภัย แม้แต่ไกด์จีนก็ทนไม่ไหว 

            - การเดินทางกลับถูกแยกเป็น 2 ชุด บางคนต้องเดินทางยาวถึง 29 ชั่วโมง

            จากทริปที่ควรเป็นการพักผ่อน กลับกลายเป็นความเครียดและความเสียหายทั้งเงินและความรู้สึก เงินที่สำรองจ่ายกว่า 200,000 บาทยังไม่ได้คืน รวมยอดดังกล่าวแล้ว ค่าเสียหายก็เกือบ 700,000 บาท และสุดท้ายครอบครัวและคณะผู้เสียหายได้ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดบริษัททัวร์นี้

ดราม่าทัวร์นรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

ดราม่าทัวร์นรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชนชนก นะคะ 


