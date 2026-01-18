HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน ชุดเกาะต่ำจนแทบล้น - คุยคิกคักกับเจ้าบ่าว


          จวกยับ งานวิวาห์คู่รัก โดนชุดเพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน เกาะต่ำจนแทบล้น ซ้ำยืนหัวเราะกับเจ้าบ่าว ใครกันแน่คือนางเอกของงาน

ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน
ภาพจาก sohu

          ในขณะที่งานแต่งงานนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของคู่บ่าวสาว ที่จะเป็นความทรงจำดี ๆ ในจุดเริ่มต้นชีวิตคู่ การที่จะมีบุคคลอื่นทำตัวเด่นเกินหน้าคู่บ่าวสาว จึงไม่แปลกที่จะตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ 
          
          เช่นเดียวกับกรณีที่เว็บไซต์ kenh14.vn หยิบมารายงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานแต่งของบ่าวสาวชาวจีน คู่รักกำลังทำพิธีในเรือนหอ แต่กลับปรากฏภาพเพื่อนเจ้าสาวรายหนึ่ง ที่สวมสุดเปิดไหล่กว้าง เกาะต่ำจนออกแทบล้น กลายเป็นฉากแย่งซีนเจ้าสาวไป ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
          
          คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ในปี 2568 แม้ว่าจะมีความยาวเพียง 30 วินาที แต่กลับเรียงเสียงวิจารณ์หนักมาก โดยมีการสังเกตว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวนั้นถูกตัดเย็บมาเป็นเดรสสวยงาม เหมือนกันทุกคน แต่มีเพียงเพื่อนเจ้าสาวคนนี้ที่ดึงชุดลงต่ำมาก แถมยังยืนล้ำหน้ากลุ่มเพื่อนเจ้าสาวคนอื่น ๆ และมีการพูดคุย หัวเราะคิกคักกับเจ้าบ่าว โดยไม่เกรงใจเจ้าสาวเลย 
          
ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน
ภาพจาก sohu

          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่พอใจ พากันเข้ามาตำหนิเพื่อนเจ้าสาวกันจำนวนมาก เช่น 
          
          "ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะมีอิสระในการแต่งตัว แต่ต้องถูกกาละเทศะด้วย งานแต่งงานไม่ใช่เวทีของเพื่อนเจ้าสาว" 
          
          "ไม่รู้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวมาช่วยสร้างบรรยากาศ หรือใช้ประโยชน์จากงานแต่งแสดงท่าทีล้ำเส้น แย่งซีนคู่บ่าวสาว" 
          
          "ปกติเพื่อนเจ้าสาวมักเป็นญาติหรือเพื่อนเจ้าสาว ทำแบบนี้ยอมรับได้หรือ ?"
          
          ขณะเดียวกันหลายคนยังตำหนิเจ้าบ่าว เพียงคนเดียวที่เขาควรให้ความสนใจก็คือเจ้าสาวของตัวเอง ไม่ใช่หลุดโฟกัสไปกับเพื่อนเจ้าสาวเช่นนี้

ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน
ภาพจาก sohu

ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน
ภาพจาก sohu

ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน
ภาพจาก sohu

ขอบคุณข้อมูลจาก kenh14.vn

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน ชุดเกาะต่ำจนแทบล้น - คุยคิกคักกับเจ้าบ่าว โพสต์เมื่อ 18 มกราคม 2569 เวลา 17:00:50 1,565 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย