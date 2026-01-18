ดราม่างานแต่ง เพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน ชุดเกาะต่ำจนแทบล้น - คุยคิกคักกับเจ้าบ่าว

จวกยับ งานวิวาห์คู่รัก โดนชุดเพื่อนเจ้าสาวแย่งซีน เกาะต่ำจนแทบล้น ซ้ำยืนหัวเราะกับเจ้าบ่าว ใครกันแน่คือนางเอกของงาน
ในขณะที่งานแต่งงานนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของคู่บ่าวสาว ที่จะเป็นความทรงจำดี ๆ ในจุดเริ่มต้นชีวิตคู่ การที่จะมีบุคคลอื่นทำตัวเด่นเกินหน้าคู่บ่าวสาว จึงไม่แปลกที่จะตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
เช่นเดียวกับกรณีที่เว็บไซต์ kenh14.vn หยิบมารายงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานแต่งของบ่าวสาวชาวจีน คู่รักกำลังทำพิธีในเรือนหอ แต่กลับปรากฏภาพเพื่อนเจ้าสาวรายหนึ่ง ที่สวมสุดเปิดไหล่กว้าง เกาะต่ำจนออกแทบล้น กลายเป็นฉากแย่งซีนเจ้าสาวไป ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ในปี 2568 แม้ว่าจะมีความยาวเพียง 30 วินาที แต่กลับเรียงเสียงวิจารณ์หนักมาก โดยมีการสังเกตว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวนั้นถูกตัดเย็บมาเป็นเดรสสวยงาม เหมือนกันทุกคน แต่มีเพียงเพื่อนเจ้าสาวคนนี้ที่ดึงชุดลงต่ำมาก แถมยังยืนล้ำหน้ากลุ่มเพื่อนเจ้าสาวคนอื่น ๆ และมีการพูดคุย หัวเราะคิกคักกับเจ้าบ่าว โดยไม่เกรงใจเจ้าสาวเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่พอใจ พากันเข้ามาตำหนิเพื่อนเจ้าสาวกันจำนวนมาก เช่น
"ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะมีอิสระในการแต่งตัว แต่ต้องถูกกาละเทศะด้วย งานแต่งงานไม่ใช่เวทีของเพื่อนเจ้าสาว"
"ไม่รู้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวมาช่วยสร้างบรรยากาศ หรือใช้ประโยชน์จากงานแต่งแสดงท่าทีล้ำเส้น แย่งซีนคู่บ่าวสาว"
"ปกติเพื่อนเจ้าสาวมักเป็นญาติหรือเพื่อนเจ้าสาว ทำแบบนี้ยอมรับได้หรือ ?"
ขณะเดียวกันหลายคนยังตำหนิเจ้าบ่าว เพียงคนเดียวที่เขาควรให้ความสนใจก็คือเจ้าสาวของตัวเอง ไม่ใช่หลุดโฟกัสไปกับเพื่อนเจ้าสาวเช่นนี้
