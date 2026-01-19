คืนสลด รถไฟความเร็วสูงตกราง ชนรถไฟอีกขบวนในสเปน ดับแล้ว 21 เจ็บนับร้อย

คืนสลด รถไฟความเร็วสูงตกรางในสเปน พลิกชนรถไฟอีกขบวน ดับแล้ว 21 ราย เจ็บนับร้อย ยังไม่ชัดสาเหตุ รมว.คมนาคม ยอมรับเป็นอุบัติเหตุที่แปลกมาก
ภาพจาก UGC / @ELEANORINTHESKY (VIA X) / AFP
วันที่ 19 มกราคม 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงตกราง และชนเข้ากับรถไฟอีกขบวนที่วิ่งสวนมาในรางติดกัน ทำให้รถไฟขบวนที่ 2 พลิกตกรางไปด้วย โดยเหตุเกิดขึ้นใกล้เมืองอาดามุซ ทางตอนใต้ของประเทศสเปน แรงปะทะมีความรุนแรงมาก เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ราย และบาดเจ็บอีกนับร้อย
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 19.45 น. วานนี้ (19 มกราคม) ตามเวลาท้องถิ่น เพียง 10 นาทีหลังจากรถไฟความเร็วสูง สายมาลากา-มาดริด ออกจากสถานีขณะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงมาดริด
โดยหลังจากรถไฟความเร็วสูงตกราง ตัวรถไฟได้ชนเข้ากับรถไฟอีกขบวนที่วิ่งมาด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้รถไฟขบวนที่ 2 สายมาดริด-เวลวา ตกรางเช่นกัน ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ภายในตู้โดยสารตู้แรก ของรถไฟขบวนที่ 2
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ารถไฟความเร็วสูงวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ขณะตกราง ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสเปน ยอมรับระหว่างการแถลงข่าวว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการชน และแปลกมากจริง ๆ ที่การตกรางเกิดขึ้นบนรางรถไฟในช่วงทางตรง โดยรางรถไฟส่วนนี้เพิ่งมีการปรับปรุงเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรหนักมาใช้ในการเคลื่อนย้ายซากรถไฟออกจากจุดเกิดเหตุ ขณะที่หัวหน้าดับเพลิงในท้องถิ่น เผยว่าในขณะที่ผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงได้รับการอพยพออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ แต่ตู้โดยสารของรถไฟขบวนที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซากโลหะบิดเบี้ยว ที่นั่งพัง ยังมีคนติดอยู่ภายใน การปฏิบัติการของกู้ภัยกำลังมุ่งเน้นไปที่การนำคนออกไป โดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายศพ เพื่อให้เข้าไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งนี่เป็นงานที่มีความซับซ้อน
ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters, Abc News