HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คืนสลด รถไฟความเร็วสูงตกราง ชนรถไฟอีกขบวนในสเปน ดับแล้ว 21 เจ็บนับร้อย

 
             คืนสลด รถไฟความเร็วสูงตกรางในสเปน พลิกชนรถไฟอีกขบวน ดับแล้ว 21 ราย เจ็บนับร้อย ยังไม่ชัดสาเหตุ รมว.คมนาคม ยอมรับเป็นอุบัติเหตุที่แปลกมาก

รถไฟความเร็วสูงตกราง ชนรถไฟอีกขบวนในสเปน
ภาพจาก UGC / @ELEANORINTHESKY (VIA X) / AFP

             วันที่ 19 มกราคม 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงตกราง และชนเข้ากับรถไฟอีกขบวนที่วิ่งสวนมาในรางติดกัน ทำให้รถไฟขบวนที่ 2 พลิกตกรางไปด้วย โดยเหตุเกิดขึ้นใกล้เมืองอาดามุซ ทางตอนใต้ของประเทศสเปน แรงปะทะมีความรุนแรงมาก เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ราย และบาดเจ็บอีกนับร้อย

             อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 19.45 น. วานนี้ (19 มกราคม) ตามเวลาท้องถิ่น เพียง 10 นาทีหลังจากรถไฟความเร็วสูง สายมาลากา-มาดริด ออกจากสถานีขณะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงมาดริด 

             โดยหลังจากรถไฟความเร็วสูงตกราง ตัวรถไฟได้ชนเข้ากับรถไฟอีกขบวนที่วิ่งมาด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้รถไฟขบวนที่ 2 สายมาดริด-เวลวา  ตกรางเช่นกัน ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ภายในตู้โดยสารตู้แรก ของรถไฟขบวนที่ 2 

             ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ารถไฟความเร็วสูงวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ขณะตกราง ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสเปน ยอมรับระหว่างการแถลงข่าวว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการชน และแปลกมากจริง ๆ ที่การตกรางเกิดขึ้นบนรางรถไฟในช่วงทางตรง โดยรางรถไฟส่วนนี้เพิ่งมีการปรับปรุงเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา

             รายงานระบุว่า มีผู้โดยสารอยู่บนรถไฟทั้ง 2 ขบวนรวมกันประมาณ 400 คน ขณะนี้พบมีผู้บาดเจ็บที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 75 คน โดยมี 15 คนบาดเจ็บสาหัส 

              ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรหนักมาใช้ในการเคลื่อนย้ายซากรถไฟออกจากจุดเกิดเหตุ ขณะที่หัวหน้าดับเพลิงในท้องถิ่น เผยว่าในขณะที่ผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงได้รับการอพยพออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ แต่ตู้โดยสารของรถไฟขบวนที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซากโลหะบิดเบี้ยว ที่นั่งพัง ยังมีคนติดอยู่ภายใน การปฏิบัติการของกู้ภัยกำลังมุ่งเน้นไปที่การนำคนออกไป โดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายศพ เพื่อให้เข้าไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งนี่เป็นงานที่มีความซับซ้อน 



ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters, Abc News





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คืนสลด รถไฟความเร็วสูงตกราง ชนรถไฟอีกขบวนในสเปน ดับแล้ว 21 เจ็บนับร้อย โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 11:52:53 2,233 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย