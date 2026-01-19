HILIGHT
เปิดลิสต์ 20 อันดับมหาเศรษฐีโลก 2569 เช็กเลยใครรวยสุดในโลก รวยพุ่งแบบทิ้งห่าง

          เปิดลิสต์ 20 อันดับมหาเศรษฐีโลก 2569 อีลอน มัสก์ ขึ้นบัลลังก์ รวยสุดในโลก ทิ้งห่างอันดับ 2 หลายเท่า เผยความมั่งคั่งเศรษฐีโลกเติบโตมาก ใน 6 ปีที่ผ่านมา 

มหาเศรษฐีโลก 2569

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Visual Capitalist เผยรายงานการจัดอันดับ 20 อภิมหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2569 โดยอ้างอิงข้อมูลจากนิตยสาร์ฟอร์บส์ พบ อีลอน มัสก์ นั่งบัลลังก์เศรษฐีรวยที่สุดในโลกประจำปีนี้ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 714.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 22.31 ล้านล้านบาท) ทิ้งห่างอันดับ 2 เกือบ 3 เท่า สะท้อนให้เห็นความมั่งคั่งของเขาที่เติบโตขึ้นอย่างมาก จากเมื่อ 6 ปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 24.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 768.6 พันล้านบาท) 

          รายงานระบุว่า ทรัพย์สินความมั่งคงในมือของมหาเศรษฐีโลกทั้ง 20 คนนี้ มีมูลค่าประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ (ราว 118 ล้านล้านบาท) ซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศส่วนใหญ่บนโลก อีกทั้งความมั่งคงเหล่านี้ยังเติบโตขึ้นในอัตราที่น่าทึ่งจากปี 2563 ซึ่งขณะนั้น เจฟฟ์ เบโซส์ ยังเป็นมหาเศรษฐีรวยสุดในโลก ด้วยทรัพย์สินสุทธิ 145 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.52 ล้านล้านบาท) ขณะที่ความมั่งคั่งในปัจจุบันของ อีลอน มัสก์ แซงหน้าไปไกลกว่านั้นมาก 

มหาเศรษฐีโลก 2569

สำหรับรายชื่อมหาเศรษฐีโลกทั้ง 20 อันดับแรกของปี 2569 มีดังนี้ 


20 อันดับมหาเศรษฐีโลก ประจำปี 2569 

          1. อีลอน มัสก์ (Elon Musk) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 714.2 พันล้านดอลลาร์ (ราว 22.31 ล้านล้านบาท)

          2. แลร์รี เพจ (Larry Page) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 257.7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 8.05 ล้านล้านบาท)

          3. เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 251.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.85 ล้านล้านบาท)

          4. แลร์รี เอลลิสัน (Larry Ellison) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 242.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.57 ล้านล้านบาท)

          5. เซอร์เกย์ บริน (Sergey Brin) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 237.8 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.42 ล้านล้านบาท)

          6. มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 226.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 7.07 ล้านล้านบาท)

มหาเศรษฐีโลก 2569

          7. เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (Bernard Arnault) และครอบครัว จากฝรั่งเศส ทรัพย์สินสุทธิ 193.9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 6.05 ล้านล้านบาท)

          8. เจนเซน หวง (Jensen Huang) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 162.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 5.07 ล้านล้านบาท)

          9. วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 147.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.6 ล้านล้านบาท)

          10. อามันซิโอ ออร์เตกา (Amancio Ortega) จากสเปน ทรัพย์สินสุทธิ 147.0 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.59 ล้านล้านบาท)

          11. สตีฟ บัลเมอร์ (Steve Ballmer) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 145.9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.55 ล้านล้านบาท)

          12. ไมเคิล เดลล์ (Michael Dell) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 138 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.31 ล้านล้านบาท)

          13. ร็อบ วอลตัน (Rob Walton) และครอบครัว จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 133.5 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.17 ล้านล้านบาท)

มหาเศรษฐีโลก 2569

          14. จิม วอลตัน (Jim Walton) และครอบครัว จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 130.8 พันล้านดอลลาร์ (ราว 4.08 ล้านล้านบาท)

          15. อลิซ วอลตัน (Alice Walton) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 121.9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.8 ล้านล้านบาท)

          16. ไมเคิล บลูมเบิร์ก (Michael Bloomberg) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 109.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.41 ล้านล้านบาท)

          17. มูเกช อัมบานี (Mukesh Ambani) จากอินเดีย ทรัพย์สินสุทธิ 108.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.38 ล้านล้านบาท)

          18. บิล เกตส์ (Bill Gates) จากสหรัฐฯ ทรัพย์สินสุทธิ 103.8 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.24 ล้านล้านบาท)

          19. คาร์ลอส สลิม เฮลู (Carlos Slim Helu) และครอบครัว จากเม็กซิโก ทรัพย์สินสุทธิ 101.3 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3.16 ล้านล้านบาท)

          20. ฟร็องซัวส์ เบตตองกูร์ เมเยอส์ (Francoise Bettencourt Meyers) และครอบครัว จากฝรั่งเศส ทรัพย์สินสุทธิ 89.8 พันล้านดอลลาร์ (ราว 2.8 ล้านล้านบาท)

ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist


