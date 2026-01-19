HILIGHT
ถูกเลขท้าย 2 ตัว 4,580 ใบ รับเงินกว่า 9 ล้าน ชาวเน็ตมองกลิ่นแปลก ๆ ฟอกเงินไหม - แจงแล้ว

          ชายถูกเลขท้าย 2 ตัว 4,580 ใบ รับเงินรางวัลกว่า 9 ล้านบาท มากกว่ารางวัลที่ 1 อีก ชาวเน็ตสงสัยกลิ่นแปลก ๆ ก่อนเจ้าตัวชี้แจง

ซื้อหวย 4,580 ใบ

          วันที่ 19 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ผญ. มงคล ใจตรง มีการโพสต์ว่า ตัวเองถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 2 ตัวคือ เลข 02 จำนวน 4,580 ใบ ได้เงินรางวัล 9.16 ล้านบาท และงวดวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา ก็ถูกเลขท้าย 2 ตัวจำนวน 1,500 ใบ ทำให้ได้เงิน 3 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นข่าวจริงไหม เพราะมีคนเคยไล่ซื้อหวยที่ถูกรางวัลจากคนอื่นจำนวนมาก เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง

ซื้อหวย 4,580 ใบ


แจงปริศนาถูกหวยเพียบพันใบ


          ต่อมา เฟซบุ๊ก เพลงลม ระรินฝัน ชี้แจงว่า ขออนุญาตอิงข่าวนี้นะคะ ลุงถูกเลข 02 จำนวน 4,850 ใบ ลุงเป็นคนทับสะแกบ้านเน็ตเองค่ะ บางคนอาจไม่รู้จักหน้าแต่ถ้าพูดชื่อ สันต์มะพร้าวขาว และ เอกมะพร้าวขาว (ลูกชาย) คนเกือบทั้งทับสะแกต้องร้อง อ๋อ โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าว เพราะเขาเป็นเจ้าของล้งมะพร้าวและโรงงานมะพร้าวขาวที่ใหญ่มากใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ

          ข่าวออกหลายกระแสมาก เช่น ลุงเป็นคนเก็บขยะ เป็นคนจนที่เอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาซื้อ ทำไมลุงไม่เอาเงินไปสร้างอาชีพ ลุงฟอกเงิน ลุงเป็นยี่ปั๊ว หรือบ้างก็ว่าข่าวปลอม สร้างกระแส ปั่น เยอะแยะมากมายหลายมุมมอง บางคนไม่รู้อะไรเลยก็พิมพ์เอามันไว้ก่อน

ซื้อหวย 4,580 ใบ

          เรื่องจริงคือลุงถูกจริงค่ะ ลุงเป็นคนรวยอยู่แล้ว จะบอกว่าเงินเหลือ ๆ ก็ว่าได้ แต่ลุงไม่ใช่คนมีตำแหน่งและเป็นคนง่าย ๆ แต่งตัวสบาย ๆ ใช้ชีวิตสบาย ๆ ลุงไม่ได้ฟอกเงินและไม่ได้สร้างกระแส ก่อนหน้านี้ก็ถูกอยู่เรื่อย ๆ ค่ะแค่ไม่ได้เป็นข่าวเพราะไม่ได้เยอะขนาดนี้ ถูกรอบนี้เป็นเงินกว่า 9 ล้าน

          ถ้าบวกลบกันแบบง่ายๆ 4,850 ใบ ใบละ 100 บาท ลุงก็ซื้อไปเป็นเงิน 485,000 บาท หลายคนถามว่าลุงเอาเงินมาจากไหน ก็อย่างที่บอกค่ะลุงรวยอยู่แล้ว รวยมานานแล้ว และลุงชอบซื้อเลข เน้นเลขที่ชอบไม่ได้ซื้อหว่านหลายเลข ส่วนว่าหาซื้อยังไงตั้งสี่พันกว่าใบ สมัยนี้มีหลากวิธี คนขายลอตเตอรี่เขาขายหลายช่องทางค่ะ ทั้งเจอกันตรง ๆ และออนไลน์ (แล้วส่งใบจริงให้ทางไปรษณีย์)

ซื้อหวย 4,580 ใบ

          แว่ว ๆ ว่าลุงไม่อยากเป็นข่าว คนก็เอาไปตีความกันว่าลุงกลัวญาติมาขอส่วนแบ่ง แต่ความจริงลุงน่าจะไม่ชอบมากกว่า ไม่ชอบนักข่าว ไม่ชอบตอบคำถาม ไม่ชอบวุ่นวาย เพราะลุงก็เป็นคนแบ่งปันญาติและลูกน้องอยู่แล้ว ไม่ได้กลัวใครมาขอแบ่ง (ส่วนที่เน็ตเอามาโพสต์ต่อ เพราะว่าเขาไม่ได้ปกปิดค่ะ ลูกชายเขาก็โพสต์ถึงเรื่องนี้เป็นสาธารณะ)

          #ขอแสดงความยินดีกับลุงสันต์ด้วยนะคะ

          (ส่วนที่ว่าลุงเอาเลขมาจากไหนอันนี้ต้องไปถามลุงเองค่ะ)


โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 16:29:55
