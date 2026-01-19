HILIGHT
ไวรัล ลูกอมไทยที่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่บนซอง แต่คนญี่ปุ่นกลับอ่านไม่ออก แล้วมันคืออะไร

          ไวรัล ลูกอมไทยที่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่บนซอง แต่คนญี่ปุ่นกลับอ่านไม่ออก แล้วมันคืออะไรกัน ก่อนมีคนเฉลย เป็นภาษาอังกฤษ


ลูกอม
ภาพจาก TikTok @shichang_chomphuu

          วันที่ 19 มกราคม 2569 TikTok @shichang_chomphuu คนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีการลงคลิปลูกอมยี่ห้อหนึ่ง เขียนภาษาญี่ปุ่นไว้ที่ซอง แต่ที่ตลกร้ายคือ ภาษาญี่ปุ่นนี้ คนญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออก แล้วมันคืออะไร


          สุดท้ายชาวเน็ตมาเฉลย มันเป็นภาษาอังกฤษ ฟอนต์สไตล์ญี่ปุ่น คำว่า Lime Salt ลูกอมรสมะนาวสอดไส้เกลือนั่นเอง

          โอ้ พอมาอ่านแบบอังกฤษ ทีนี้อ่านออกทันที



ลูกอม
ภาพจาก TikTok @shichang_chomphuu

ลูกอม






