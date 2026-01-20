HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับแล้ว ดีเจมือปลาหมึก หลังโดนแฉกลางโหนกระแส เจ้าตัวให้การว่าไง ตำรวจพบพิรุธที่กล้อง

          ตำรวจรวบตัว ดีเจปลาหมึก หลังเหยื่อโผล่แฉเพียบในรายการโหนกระแส เจ้าตัวอ้างแค่ถูกเนื้อต้องตัว ด้านตำรวจพบพิรุธลบกล้องวงจรปิด เร่งกู้ข้อมูลมัดตัว

ดีเจปลาหมึก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 20 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า จากกรณีที่รายการโหนกระแส เปิดเผยเรื่องราวของดีเจหญิงและนางแบบหลายคนที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังอ้างว่าถูกดีเจรายหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อในวงการว่า ดีเจพอล หรือ ดีเจมือปลาหมึก คุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยผู้เสียหายระบุว่ารู้จักดีเจรายนี้จากการชักชวนให้เรียนดีเจและร่วมงานในวงการบันเทิง

ดีเจปลาหมึก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยว่า ดีเจพอลใช้อุบายอ้างว่าจะสอนเล่นแผ่น ต่อเพลง และช่วยสร้างผลงานในวงการ โดยบางรายถูกชักชวนให้ถ่ายภาพแนวเซ็กซี่หรืออีโรติก เพื่อใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอ อ้างว่าเป็นวิธีสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังเหมือนดีเจหญิงคนอื่น ๆ บางกรณีถูกชักชวนให้ทำ OnlyFans และถูกคุกคามระหว่างถ่ายงาน

ดีเจปลาหมึก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า ระหว่างถ่ายภาพ ดีเจรายนี้บังคับให้จับอวัยวะเพศของเขา และถอดกางเกงต่อหน้าผู้เสียหาย ขณะที่อีกรายเปิดเผยว่า ถูกล่วงละเมิดถึงขั้นมีการสอดใส่ ทำให้ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ต่อได้ เนื่องจากกระทบจิตใจอย่างรุนแรง

          นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายบางรายถูกชักชวนไปที่ร้านนวด ซึ่งเป็นกิจการของแฟนสาวดีเจรายนี้ โดยอ้างให้ทดลองนวด ก่อนจะมีพฤติกรรมลวนลามและคุกคามทางเพศในลักษณะเดียวกัน

          หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ในรายการโหนกระแส ตำรวจนครบาลซึ่งติดตามรายการอยู่ได้ประสานให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความทันที โดยทีมงานได้พาผู้เสียหายทั้งหมดเข้าแจ้งความ พร้อมทนายสายหยุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดีเจปลาหมึก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ล่าสุด เช้าวันนี้ (21 มกราคม) ตำรวจสามารถจับกุมตัวดีเจพอลได้แล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้กำกับดูแลคดีด้วยตนเอง

          ทางตำรวจเปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายอย่างน้อย 5 ราย และเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าออกมาแจ้งความ พฤติกรรมของผู้ต้องหามีลักษณะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ กักขังหน่วงเหนี่ยว และบังคับข่มขู่ โดยตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานมีความแน่นหนา ทั้งภาพถ่าย สถานที่เกิดเหตุ และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ดีเจปลาหมึก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ก่อนถูกจับกุมตำรวจได้เข้าตรวจสอบสตูดิโอที่ร้านนวดของแฟนสาวผู้ต้องหา แต่พบว่ามีการขนย้ายสิ่งของออกไปแล้ว และคาดว่ากล้องวงจรปิดบางส่วนถูกลบข้อมูลไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานที่เหลือทั้งหมดไว้แล้ว

ดีเจปลาหมึก
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวจริง ขณะที่ตำรวจมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนา ทั้งคำให้การของภรรยาคนล่าสุด ซึ่งมอบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสปาที่ใช้ก่อเหตุ รวมถึงการตรวจยึดคอมพิวเตอร์ที่บรรจุภาพและคลิปวิดีโอขณะกระทำความผิดจำนวนมาก และยังพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาใช้โทรศัพท์มือถือรีโมตเข้าไปลบภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุเพื่อทำลายหลักฐาน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกู้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, policenewsvarieties, เรื่องจริงผ่านเลนส์



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับแล้ว ดีเจมือปลาหมึก หลังโดนแฉกลางโหนกระแส เจ้าตัวให้การว่าไง ตำรวจพบพิรุธที่กล้อง โพสต์เมื่อ 20 มกราคม 2569 เวลา 17:02:35
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย