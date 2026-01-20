จับแล้ว ดีเจมือปลาหมึก หลังโดนแฉกลางโหนกระแส เจ้าตัวให้การว่าไง ตำรวจพบพิรุธที่กล้อง

ตำรวจรวบตัว ดีเจปลาหมึก หลังเหยื่อโผล่แฉเพียบในรายการโหนกระแส เจ้าตัวอ้างแค่ถูกเนื้อต้องตัว ด้านตำรวจพบพิรุธลบกล้องวงจรปิด เร่งกู้ข้อมูลมัดตัว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ทางตำรวจเปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายอย่างน้อย 5 ราย และเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าออกมาแจ้งความ พฤติกรรมของผู้ต้องหามีลักษณะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ กักขังหน่วงเหนี่ยว และบังคับข่มขู่ โดยตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานมีความแน่นหนา ทั้งภาพถ่าย สถานที่เกิดเหตุ และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 20 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า จากกรณีที่รายการโหนกระแส เปิดเผยเรื่องราวของดีเจหญิงและนางแบบหลายคนที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังอ้างว่าถูกดีเจรายหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อในวงการว่า ดีเจพอล หรือ ดีเจมือปลาหมึก คุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยผู้เสียหายระบุว่ารู้จักดีเจรายนี้จากการชักชวนให้เรียนดีเจและร่วมงานในวงการบันเทิง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยว่า ดีเจพอลใช้อุบายอ้างว่าจะสอนเล่นแผ่น ต่อเพลง และช่วยสร้างผลงานในวงการ โดยบางรายถูกชักชวนให้ถ่ายภาพแนวเซ็กซี่หรืออีโรติก เพื่อใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอ อ้างว่าเป็นวิธีสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังเหมือนดีเจหญิงคนอื่น ๆ บางกรณีถูกชักชวนให้ทำ OnlyFans และถูกคุกคามระหว่างถ่ายงาน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า ระหว่างถ่ายภาพ ดีเจรายนี้บังคับให้จับอวัยวะเพศของเขา และถอดกางเกงต่อหน้าผู้เสียหาย ขณะที่อีกรายเปิดเผยว่า ถูกล่วงละเมิดถึงขั้นมีการสอดใส่ ทำให้ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ต่อได้ เนื่องจากกระทบจิตใจอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายบางรายถูกชักชวนไปที่ร้านนวด ซึ่งเป็นกิจการของแฟนสาวดีเจรายนี้ โดยอ้างให้ทดลองนวด ก่อนจะมีพฤติกรรมลวนลามและคุกคามทางเพศในลักษณะเดียวกัน
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ในรายการโหนกระแส ตำรวจนครบาลซึ่งติดตามรายการอยู่ได้ประสานให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความทันที โดยทีมงานได้พาผู้เสียหายทั้งหมดเข้าแจ้งความ พร้อมทนายสายหยุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ล่าสุด เช้าวันนี้ (21 มกราคม) ตำรวจสามารถจับกุมตัวดีเจพอลได้แล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้กำกับดูแลคดีด้วยตนเอง
ทางตำรวจเปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายอย่างน้อย 5 ราย และเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าออกมาแจ้งความ พฤติกรรมของผู้ต้องหามีลักษณะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ กักขังหน่วงเหนี่ยว และบังคับข่มขู่ โดยตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานมีความแน่นหนา ทั้งภาพถ่าย สถานที่เกิดเหตุ และข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ก่อนถูกจับกุมตำรวจได้เข้าตรวจสอบสตูดิโอที่ร้านนวดของแฟนสาวผู้ต้องหา แต่พบว่ามีการขนย้ายสิ่งของออกไปแล้ว และคาดว่ากล้องวงจรปิดบางส่วนถูกลบข้อมูลไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานที่เหลือทั้งหมดไว้แล้ว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวจริง ขณะที่ตำรวจมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนา ทั้งคำให้การของภรรยาคนล่าสุด ซึ่งมอบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสปาที่ใช้ก่อเหตุ รวมถึงการตรวจยึดคอมพิวเตอร์ที่บรรจุภาพและคลิปวิดีโอขณะกระทำความผิดจำนวนมาก และยังพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาใช้โทรศัพท์มือถือรีโมตเข้าไปลบภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุเพื่อทำลายหลักฐาน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกู้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, policenewsvarieties, เรื่องจริงผ่านเลนส์