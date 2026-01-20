โรงเรียนดังพิษณุโลก ประกาศไว้อาลัย 2 นักเรียน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสะเทือนใจ

โรงเรียนดังพิษณุโลก ประกาศไว้อาลัย 2 นักเรียนเสียชีวิต พอรู้สาเหตุแล้วเกิดจากเหตุการณ์อุบัติเหตุในจังหวัด พายเรือจมแม่น้ำน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
วันที่ 20 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มีการลงประกาศการไว้อาลัยกับการจากไปของเด็กหญิงพิมพ์นารา จันทร์สว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 และ เด็กหญิงกษมา เสือสราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12 ท่ามกลางความเสียใจและคนโพสต์อาลัยจำนวนมาก
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง มีคนระบุว่า น้องพายเรือเล่นน้ำแล้วเรือพลิกคว่ำ จมน้ำเสียชีวิตที่แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา