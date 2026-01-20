หนุ่มรีวิว จองวิลล่าภูเก็ต 2.7 แสน โดนเทยกกรุ๊ป 19 คน พักไม่ได้ รู้เหตุผลพูดไม่ออก

หนุ่มรีวิวจองที่พักแบบโดนแกง จ่ายข้ามปี 270,000 ถึงเวลากลับเข้าพักไม่ได้ เจ้าของบ้านก็ช่วยไม่ได้ ชาวเน็ตเมนต์สนั่น พร้อมคำถามสำคัญ ราคานี้พักกี่คืน
กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนที่จะจองที่พัก หลังผู้ใช้ TikTok @atibodeewong ออกมารีวิวประสบการณ์ช็อก จองที่พักภูเก็ตแต่โดนแกง จ่ายเงินจองวิลล่า 2 หลัง 3 คืน รวมทั้งสิ้น 270,000 บาท แต่กลับไม่ได้เข้าพัก เพราะมีแขก Long Stay หรือผู้เข้าพักระยะยาว อาศัยอยู่แล้ว จนนี้ทำเอาเงิบทั้งกลุ่ม โดนลอยแพ 19 คน พร้อมกระเป๋าสัมภาระ
โดยผู้เสียหายโพสต์คลิปดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 พร้อมเผยว่า ได้จองที่พักผ่านแพลตฟอร์มหนึ่ง ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568 แต่สุดท้ายกลับไม่ได้เข้าพัก เลยติดต่อหาเจ้าของบ้าน ปรากฏว่าเจ้าของบ้านไม่ทราบเรื่อง และแจ้งว่าไม่ได้ปล่อยบ้านผ่านแพลตฟอร์มมาเป็นปีแล้ว แต่บนแพลตฟอร์มยังมีการปล่อยให้เช่าบ้านอยู่
ทั้งนี้ เจ้าของคลิประบุว่า "ประสบการณ์ชีวิตสุด ๆ จะจองบ้านต้องดูดี ๆ นะ ถึงแม้ในแพลตฟอร์มมี แต่ของจริงอาจจะไม่มีก็ได้"
ทางด้านชาวเน็ตต่างอึ้งกันหนักมาก ตั้งแต่เรื่องที่โดนเท จนถึงค่าที่พัก 270,000 บาท หลายคนสอบถามกันว่าราคานี้ พักเป็นเดือนเลยหรือไม่ ซึ่งเจ้าของคลิปชี้ว่า แค่ 3 คืน ซึ่งก็ตกราคาคืนละ 45,000 บาทต่อ 1 หลัง โดยสุดท้ายทางกลุ่มของเขาก็ต้องทำเรื่องขอเงินคืนผ่านแพลตฟอร์มไป และทำการหาวิลล่าใหม่ตอนนั้นเลย
สำหรับเหตุผลที่ต้องหาเอง จริง ๆ ทางแพลตฟอร์มจะช่วยหาที่พักใหม่ให้ แต่ค่อนข้างช้าและเสียเวลามาก พวกตนเลยตัดสินใจหาใหม่กันเอง ส่วนคนที่สงสัยว่าได้มีการโทร. เช็กกับที่พักล่วงหน้าหรือไม่ ยืนยันว่าพยายามติดต่อมาหลายรอบแล้ว แต่ติดต่อไม่ได้
