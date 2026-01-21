เฉียดร่วงตึก ! เก๋งพุ่งทะลุกำแพงปูน ลานจอดรถย่านพระราม 4 คนขับเล่าระทึก เกิดอะไรขึ้น

เก๋งพุ่งทะลุกำแพงลานจอดรถย่านพระราม 4 แขวนคาขอบอาคาร 7 ชั้น คนขับรอดหวุดหวิด เผยเหตุเหยียบเบรกผิดเป็นคันเร่ง
ภาพจาก ป๊อบร่วมกตัญญูทองหล่อ ,สวนหลวงวันนี้ ,พลเมืองดีพัฒนาการ212
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 มกราคม 2569 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงปูนกั้นลานจอดรถของอาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชั้น โดยบริเวณชั้นที่ 2 พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพพุ่งทะลุกำแพงปูนออกมาคาอยู่บริเวณขอบอาคาร สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ส่วนผู้ขับขี่สามารถเปิดประตูออกจากรถได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมบรรเทาสาธารณภัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยยึดโยงรถยนต์คันดังกล่าวไว้ไม่ให้ร่วงตกลงสู่พื้นด้านล่าง ก่อนวางแผนลากรถกลับเข้าสู่ตัวอาคาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, สำนักข่าวไทย