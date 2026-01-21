HILIGHT
เฉียดร่วงตึก ! เก๋งพุ่งทะลุกำแพงปูน ลานจอดรถย่านพระราม 4 คนขับเล่าระทึก เกิดอะไรขึ้น

 
            เก๋งพุ่งทะลุกำแพงลานจอดรถย่านพระราม 4 แขวนคาขอบอาคาร 7 ชั้น คนขับรอดหวุดหวิด เผยเหตุเหยียบเบรกผิดเป็นคันเร่ง

ภาพจาก ป๊อบร่วมกตัญญู​ทองหล่อ ,สวนหลวงวันนี้ ,พลเมืองดีพัฒนาการ212

            เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 มกราคม 2569 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงปูนกั้นลานจอดรถของอาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่เกิดเหตุเป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชั้น โดยบริเวณชั้นที่ 2 พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพพุ่งทะลุกำแพงปูนออกมาคาอยู่บริเวณขอบอาคาร สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ส่วนผู้ขับขี่สามารถเปิดประตูออกจากรถได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

            เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมบรรเทาสาธารณภัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยยึดโยงรถยนต์คันดังกล่าวไว้ไม่ให้ร่วงตกลงสู่พื้นด้านล่าง ก่อนวางแผนลากรถกลับเข้าสู่ตัวอาคาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้

ภาพจาก ป๊อบร่วมกตัญญู​ทองหล่อ ,สวนหลวงวันนี้ ,พลเมืองดีพัฒนาการ212

           ขณะที่สำนักข่าวไทยรายงานความคืบหน้าว่า จากการสอบถามคนขับรถเผยว่า ตั้งใจเหยียบเบรกแต่เหยียบผิดไปเป็นคันเร่ง จึงทำให้รถพุ่งชนกำแพงอาคารจอดรถทะลุออกมาดังกล่าว


ภาพจาก สำนักข่าวไทย


ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ภาพจาก สำนักข่าวไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, สำนักข่าวไทย
 

