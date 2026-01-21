HILIGHT
Sony ประกาศถอนตัวธุรกิจทีวี ตั้งกิจการร่วมค้ากับ TCL ทีวีของจีน - ให้ถือหุ้นมากกว่า

          Sony ประกาศถอนตัวธุรกิจทีวี ตั้งกิจการร่วมค้ากับ TCL ผู้ผลิตทีวีของจีน โดยให้ถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ และดำเนินต่อภายใต้แบรนด์ของญี่ปุ่น

Sony ถอนตัวธุรกิจทีวี
ภาพจาก PJ McDonnell / Shutterstock.com

          วันที่ 21 มกราคม 2569 เว็บไซต์เจแปนทูเดย์ รายงานว่า บริษัทโซนี่ คอร์ปอเรชั่น (Sony Corporation) ของญี่ปุ่น ได้ประกาศว่า จะแยกธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านออกไปยังกิจการร่วมค้ากับบริษัททีซีแอล อิเล็กโทรนิคส์ (TCL Electronics) ผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่ของจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

          โดยกิจการร่วมค้านี้ TCL จะถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทในขณะที่ Sony จะถือหุ้นที่เหลืออีก 49 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งสองบริษัทจะจัดการกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตและการขาย ซึ่งสินค้าใหม่จะยังคงใช้ชื่อ Sony และแบรนด์ Bravia TV ต่อไป

          Sony และ TCL มีกำหนดวางแผนที่จะลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพันขั้นสุดท้ายภายในสิ้นเดือนมีนาคม และมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวธุรกิจในเดือนเมษายน 2570

          การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากส่วนแบ่งการตลาดโทรทัศน์ทั่วโลกของ Sony ลดลง โดยยอดขายประจำปีที่สรุปเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2567 พบว่าลดลงถึง 9.6 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่แล้ว เหลือ 5.64 แสนล้านเยน (ราว 1.3 แสนล้านบาท)

          Sony เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเริ่มทำธุรกิจโทรทัศน์ตั้งแต่ปี 2503 จากนั้นในปี 2511 Sony ได้เปิดตัวโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์พกพาแบบรับชมโดยตรงเครื่องแรกของโลก ด้วยเทคโนโลยีหลอดภาพรังสีแคโทด Trinitron ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งใช้ในโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ได้กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก และในปี 2550 Sony ยังได้เปิดตัวโทรทัศน์ OLED เครื่องแรกของโลก 

          สำหรับ TCL ปัจจุบันครองอันดับ 2 ของโลกในด้านการจัดส่งโทรทัศน์ โดยได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วโลกด้วยกลยุทธ์ราคาต่ำ จากรายงานทางการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท ระบุว่า บริษัทได้จัดส่งโทรทัศน์มากถึง 29 ล้านเครื่อง ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Japan Today


