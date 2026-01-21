HILIGHT
รวบเพื่อนบ้าน ตีเข่าใส่เด็ก 3 ขวบดับ อ้างหยอก ๆ ช็อกเจอรอยช้ำทั้งตัว ตับ-ม้ามฉีก

 
             ช็อกเพื่อนบ้าน ตีเข่าใส่เด็ก 3 ขวบ ทำเสียชีวิตสลด อ้างแค่หยอกเล่นกับเด็ก ช็อกพบเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยช้ำ เอกสารชี้ชัด ตายเพราะเลือดออกในช่องท้อง ตับ-ม้ามฉีก

ทารุณกรรมเด็ก
 ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
             
              วันที่ 21 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี นำกำลังเข้าจับกุม นายชัยณรงค์ หรือ มืด อายุ 32 ปี ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง เมื่อวานนี้ (20 มกราคม) หลังจากมีเด็กชายวัย 3 ขวบ ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต 

              โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม เวลา 04.00-05.00 น. แม่ของเด็กชายวัย 3 ขวบ โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ว่าลูกชายกินขนมปังติดคอ ให้รถพยาบาลมารับตัว แต่จากนั้นช่วงเช้า ทางโรงพยาบาลได้แจ้งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวน สภ.สองพี่น้อง ว่าเด็กชายเสียชีวิต ซึ่งทางตำรวจตรวจสอบเบื้องต้น พบสภาพศพของเด็กมีร่องรอยเขียวช้ำ บริเวณใบหน้า ลำตัว หน้าอก ท้อง หลัง และแขนขาหลายจุด ลักษณะเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย 
  
              เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งชุดพิสูจน์หลักฐานมาเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด และส่งศพพิสูจน์โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง



              ด้านแม่เด็ก ให้การกับตำรวจว่า ในวันเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านชื่อ นายมืด อุ้มเด็กไปนอนที่บ้านด้วย จนเวลา 04.00-05.00 น. นายมืดรีบมาขอความช่วยเหลือ อ้างว่าขนมปังติดคอเด็ก และเด็กไม่ได้สติแล้ว ตนจึงโทรศัพท์เรียกรถพยาบาล 

              อย่างไรก็ตาม ในหนังสือรับรองการเสียชีวิตของเด็กชาย ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก เลือดออกในช่องท้อง ตับและม้ามฉีกขาด

              จากการสอบปากคำ นายมืด อ้างว่าในเวลานั้น เด็กถูกแม่ปล่อยให้อยู่บ้านตามลำพัง ตนได้ยินเสียงเด็กร้องจึงอุ้มมาที่บ้านเพื่อจะพาไปอยู่ด้วย แต่เมื่อถูกตำรวจสอบเค้น นายมืดจึงรับสารภาพว่า หลังนำตัวเด็กมาได้หยอกล้อกับเด็ก โดยใช้หัวเข่าขวากระแทกไปที่หน้าท้องของเด็ก 1 ครั้ง 

              ต่อมาพบว่าเด็กจุก หายใจติดขัด จึงอุ้มเด็กไปนอนที่บ้าน คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมาก จากนั้นตนก็ไปนั่งดื่มกินที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กระทั่งใกล้สว่างจึงกลับมาที่บ้านเพื่อปลุกเด็ก แค่เด็กชายไม่ตอบสนองแล้ว ตนกับเพื่อนบ้านจึงอุ้มเด็กไปที่อนามัย แต่อนามัยยังไม่เปิดทำการ จึงพาเด็กไปหากู้ภัยเพื่อให้ปฐมพยาบาล จากนั้นจึงมีการเรียกรถพยาบาลมารับเด็ก แต่เด็กเสียชีวิตแล้ว 

              ทั้งนี้ ทางตำรวจให้นายมืดตรวจปัสสาวะ พบว่ามีสารเสพติด จึงแจ้งข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ส่วนกรณีที่นายมืด ทำร้ายร่างกายเด็กจนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย


ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3 


รวบเพื่อนบ้าน ตีเข่าใส่เด็ก 3 ขวบดับ อ้างหยอก ๆ ช็อกเจอรอยช้ำทั้งตัว ตับ-ม้ามฉีก โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2569
