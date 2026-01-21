HILIGHT
เตรียมหนาวอีกรอบ อุณหภูมิลดทั่วไทย กรมอุตุฯ เผย ภาคไหนเริ่มสัมผัสอากาศเย็นแล้ว

          กรมอุตุฯ เผยอุณหภูมิลดทั่วไทย อีสานเริ่มก่อน ส่วนภาคอื่นเตรียมรับอากาศเย็นตามมา พร้อมเตือนคลื่นลมแรงภาคใต้

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

          วันที่ 21 มกราคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า ประเดิมลมหนาวระลอกใหม่ "วันนี้ภาคอีสานเริ่มก่อน เย็นลง 1-2 องศา ภาคอื่นรอก่อนนะคะ"

          ขณะที่ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง และมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

          สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลาง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามัน คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


          ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม 2569 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม พ.ศ. 2569


ภาคเหนือ 

          วันที่ 21 มกราคม 2569 : อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          ช่วงวันที่ 22-26 มกราคม 2569 : อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม 2569 : อากาศเย็นถึงหนาว มีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ภาคกลาง

          วันที่ 21 มกราคม 2569 : อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          ช่วงวันที่ 22-26 มกราคม 2569 : อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ภาคตะวันออก

          ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม 2569  : อากาศเย็นในตอนเช้า มีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคในวันที่ 21 มกราคม 2569 อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

          มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 22-26 มกราคม 2569 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ทางตอนบนของภาค ช่วงวันที่ 21-26 มกราคม 2569 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

          มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม 2569 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

          วันที่ 21 มกราคม 2569 : มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          ช่วงวันที่ 22-26 มกราคม 2569 : อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส และมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา


