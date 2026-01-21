สาวท้อง 8 เดือน ถูกพี่ผัวใช้งานเยี่ยงทาส เงินไม่จ่าย ซ้ำขู่ทำร้าย เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

สาวท้อง 8 เดือน ร้องถูกพี่ผัวปาไวท์บอร์ดใส่ท้อง - ทำร้ายจนบาดเจ็บ ชี้แค่มาช่วยงานแต่ใช้ทำทุกอย่าง ซ้ำไม่จ่ายค่าจ้าง เวลานอนแทบไม่มี ตอนนี้ยังขู่จะทำร้าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีหญิงตั้งครรภ์ 8 เดือน ร้องสื่อมวลชนหลังถูกนายจ้าง ซึ่งเป็นพี่ชายของสามี ทำร้ายร่างกายและปาของใส่จนได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่แค่ไปช่วยทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันขอดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมนั้น
ล่าสุด (21 มกราคม 2569) รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 เปิดข้อมูลจาก คุณนุ่น (นามสมมติ) อายุ 30 ปี สาวท้อง 8 เดือน ซึ่งเล่าให้ฟังว่า ครอบครัวของสามีเปิดธุรกิจโรงแรมใน จ.เชียงใหม่ โดยให้พี่ชายของสามี อายุ 37 ปี และสามีของตน อายุ 27 ปี ช่วยกันดูแลกิจการโรงแรมของพ่อแม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
กระทั่งเดือนกันยายน 2568 สามีของตนถูกให้ทำงานต้อนรับลูกค้าในช่วงกะกลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. โดยได้เงินเดือน 12,000 บาท ซึ่งสามีของตนเป็นโรคไต ต้องฟอกไตเกือบทุกวัน และเป็นโรคเบาหวาน ตนจึงอาสาเข้ามาช่วยทำงานแทนบางส่วนเพื่อแบ่งเบาภาระสามี ซึ่งพี่ชายสามีก็บอกว่าจะไม่ให้ค่าจ้างใด ๆ แต่เธอก็รับได้
แต่หลังจากเข้าไปช่วยงาน กลับถูกใช้งานเกินเวลา แม้แต่ช่วง 10.00 - 16.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพัก ก็ยังถูกโทร. ตามให้มาช่วยเปิดห้องพักให้ลูกค้า ทำให้ตนอดนอนประจำ เงินเดือนไม่จ่ายสักบาทแต่ให้คนท้องทำงานสารพัด ทั้งต้อนรับลูกค้า ถ่ายเอกสาร ใช้ให้ไปทวงเงินลูกค้า จัดตารางลูกค้าที่พี่ชายสามีทำมามั่ว ๆ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
กระทั่งคืนวันเกิดเหตุ ประมาณ 00.00-01.00 น. พี่ชายสามีเดินเข้ามาต่อว่าสามีกับเธอ ก่อนจะเอาขวดน้ำปลามาราดในห้องนอน จนเกินกลิ่นเหม็น ข้าวของเสียหาย เมื่อตนเข้าไปขอให้หยุด อีกฝ่ายกลับไม่พอใจ แล้วปากระดานไวท์บอร์ดมาปาใส่เธอ จนกระแทกถูกท้องที่ตั้งครรภ์ 8 เดือน แถมยังปาขวดเบียร์ใส่เธอกับสามีอีกหลายขวด จนได้รับบาดเจ็บ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
โดยสาเหตุที่พี่ชายสามีอารมณ์เสีย เพราะถูกพ่อจับได้ว่าดื่มเบียร์จนเมา เสียการเสียงาน
ยิ่งไปกว่านั้น พี่ชายสามียังไปแจ้งความ กล่าวหาว่าเธอกับสามีเป็นผู้บุกรุก ซ้ำส่งข้อความม่ข่มขู่ ดูถูกเหยียบหยาม ขู่ว่าจะให้คนมาทำร้าย ทั้งที่พวกเธอพักอาศัยและทำงานอยู่ในโรงแรม ทำให้ต้องพากันหนีมาเช่าห้องที่อื่น
ทั้งนี้ เบื้องต้นคุณนุ่นกับสามีได้แจ้งความที่ สภ.ช้างเผือก ไว้แล้ว และยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
