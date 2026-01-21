HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมาท์สนั่น ทนายดีแตก ดังจากรายการเที่ยง เบื้องหน้าทรงดี ที่แท้สายจก เด็ก 18

          สะเทือนวงการทนาย เมาท์สนั่น ทนายดีแตก ดังจากรายการเที่ยง เบื้องหน้าทรงดีพูดน้อย ที่แท้สายจก สายล้วง ซับเบื้องหลังสุดคาว 

ทนายทรงดี เบื้องหลังสุดคาว

          เป็นกระแสข่าวสะเทือนวงการทนาย เมื่อล่าสุด (21 มกราคม 2569) เพจ โรสเมจิกสกิน ออกมาเปิดประเด็นใหม่ให้ชาวโซเชียลได้ติดตาม เกี่ยวกับทนายดีแตก สายจก สายล้วง มีลูกเมียอยู่แล้วแต่ระงับความอยากไม่ได้ โดยมีเบาะแสสำคัญคือชื่อเสียงโด่งดังจากการออกรายการช่วงเที่ยง 

          โดยระบุว่า "เร็ว ๆ นี้สะเทือนวงการทนาย social #ดีแตก คลิปเสียงฉันมีนะ ทนายสายจก สายล้วง เด็ก 18"

          "มีลูกมีเมียแล้วระงับความเง่นไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังจากออกรายการช่วงเที่ยงแต่ทำเชี่ยสะเองดับแน่นอน"

ทนายทรงดี เบื้องหลังสุดคาว


          "เหลือจะเชื่อดูทรงดี สุภาพ พูดน้อย เบื้องหลังคาวและฉาวมาก"

          ขณะที่ทางเพจ เจ๊มอย108 V1 ก็ได้โพสต์ถึงประเด็นทนายเช่นกัน โดยชี้ว่า "คนเลวที่ทำเห้x..มันอาจจะโดนด่าน้อยกว่าคนภาพลักษณ์ดี แต่ทำผิด !! อิพิมรอพี่ออกมาแก้ข่าวอยู่นะ #อิพิมเมียทนาย"

ทนายทรงดี เบื้องหลังสุดคาว



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมาท์สนั่น ทนายดีแตก ดังจากรายการเที่ยง เบื้องหน้าทรงดี ที่แท้สายจก เด็ก 18 โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2569 เวลา 15:22:16 7,136 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย