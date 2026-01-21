เมาท์สนั่น ทนายดีแตก ดังจากรายการเที่ยง เบื้องหน้าทรงดี ที่แท้สายจก เด็ก 18

สะเทือนวงการทนาย เมาท์สนั่น ทนายดีแตก ดังจากรายการเที่ยง เบื้องหน้าทรงดีพูดน้อย ที่แท้สายจก สายล้วง ซับเบื้องหลังสุดคาว
เป็นกระแสข่าวสะเทือนวงการทนาย เมื่อล่าสุด (21 มกราคม 2569) เพจ โรสเมจิกสกิน ออกมาเปิดประเด็นใหม่ให้ชาวโซเชียลได้ติดตาม เกี่ยวกับทนายดีแตก สายจก สายล้วง มีลูกเมียอยู่แล้วแต่ระงับความอยากไม่ได้ โดยมีเบาะแสสำคัญคือชื่อเสียงโด่งดังจากการออกรายการช่วงเที่ยง
โดยระบุว่า "เร็ว ๆ นี้สะเทือนวงการทนาย social #ดีแตก คลิปเสียงฉันมีนะ ทนายสายจก สายล้วง เด็ก 18"
"มีลูกมีเมียแล้วระงับความเง่นไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังจากออกรายการช่วงเที่ยงแต่ทำเชี่ยสะเองดับแน่นอน"
"เหลือจะเชื่อดูทรงดี สุภาพ พูดน้อย เบื้องหลังคาวและฉาวมาก"
ขณะที่ทางเพจ เจ๊มอย108 V1 ก็ได้โพสต์ถึงประเด็นทนายเช่นกัน โดยชี้ว่า "คนเลวที่ทำเห้x..มันอาจจะโดนด่าน้อยกว่าคนภาพลักษณ์ดี แต่ทำผิด !! อิพิมรอพี่ออกมาแก้ข่าวอยู่นะ #อิพิมเมียทนาย"