หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำชื่อไปอ้าง ขอให้รู้.. ไม่เกี่ยว คนจับตามีอะไร ?

หนุ่ม กรรชัย ลั่น หากมีคนใกล้ตัว หรือไกลตัว นำชื่อไปแอบอ้าง ขอให้รู้ว่าตนไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเรื่องเก่าหรือกำลังจะเกิด ย้ำขอให้รอฟังจากปากตัวเอง
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 21 มกราคม 2568 หนุ่ม กรรชัย ได้กล่าวในช่วงท้ายของรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เปิดใจถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลาย ๆ คนชอบนำชื่อของ พี่หนุ่ม ไปกล่าวอ้าง พร้อมฝากว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ใด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ "กำลังจะเกิดขึ้น" หากมีคนนำชื่อของตนไปแอบอ้าง ขอยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
โดยระบุว่า "รายการผมจริง ๆ แขกจะเป็นอีกชุดและแคนเซิลไป วันนี้วุ่นทั้งวัน ตั้งแต่เช้าเลย ...อย่างที่ผมบอกไปว่ามันชอบมีหลาย ๆ บุคคลเอาชื่อผมไปเอ่ยอ้างอยู่เป็นประจำ แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมทุกข์ใจมาตลอดเวลา แม้แต่ตอนต้นปีผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่า สุดท้ายมันก็ต้องมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ ที่มันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างผม สุดท้ายมันจะวนกลับมาที่ผม
พร้อมชี้ว่า ไม่งั้นก็จะมีคนเอาไปอ้างว่า หนุ่ม กรรชัย พูดแบบนั้นแบบนี้ สุดท้ายก็วนกลับมาหาตน ซึ่งตนอึดอัด ไม่เข้าใจว่าทำตนถึงสลัดเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้สักที คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่า "ทำไมต้องเป็นกูด้วยวะ อะไร ๆ ก็ต้องมา..."
ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 โพสต์ถึงคำพูดของ หนุ่ม กรรชัย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า "อุ๊ย ! หรือว่า…..จะมีเรื่องอะไรอีกไม๊น๊าาา เหมือนได้กลิ่นตุตุ …รึกลิ่นปากกูวะ ! #อิพิมเมียทนายตุ๋ย"
ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเป็นเพียงการพูดขึ้นมาลอย ๆ หรือกำลังจะมีเรื่องใดให้ติดตาม เกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวของ หนุ่ม กรรชัย หรือไม่
