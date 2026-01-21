HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำชื่อไปอ้าง ขอให้รู้.. ไม่เกี่ยว คนจับตามีอะไร ?

 
            หนุ่ม กรรชัย ลั่น หากมีคนใกล้ตัว หรือไกลตัว นำชื่อไปแอบอ้าง ขอให้รู้ว่าตนไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเรื่องเก่าหรือกำลังจะเกิด ย้ำขอให้รอฟังจากปากตัวเอง 
หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำเชื่อไปอ้าง
ภาพจาก โหนกระแส 

             วันที่ 21 มกราคม 2568 หนุ่ม กรรชัย ได้กล่าวในช่วงท้ายของรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เปิดใจถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลาย ๆ คนชอบนำชื่อของ พี่หนุ่ม ไปกล่าวอ้าง พร้อมฝากว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ใด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ "กำลังจะเกิดขึ้น" หากมีคนนำชื่อของตนไปแอบอ้าง ขอยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร 
 
             โดยระบุว่า "รายการผมจริง ๆ แขกจะเป็นอีกชุดและแคนเซิลไป วันนี้วุ่นทั้งวัน ตั้งแต่เช้าเลย ...อย่างที่ผมบอกไปว่ามันชอบมีหลาย ๆ บุคคลเอาชื่อผมไปเอ่ยอ้างอยู่เป็นประจำ แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมทุกข์ใจมาตลอดเวลา แม้แต่ตอนต้นปีผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่า สุดท้ายมันก็ต้องมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ ที่มันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างผม สุดท้ายมันจะวนกลับมาที่ผม 

หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำเชื่อไปอ้าง
ภาพจาก โหนกระแส 

หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำเชื่อไปอ้าง
ภาพจาก โหนกระแส 

             วันนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ว่า เหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไกลตัว หรือใกล้ตัว ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรือ "กำลังจะเกิดขึ้น" ถ้ามีบุคคลใดเอาชื่อผมไปแอบอ้าง หรือเอาไปพูดในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย มีอะไร...ฟังจากปากผมเอง"

             พร้อมชี้ว่า ไม่งั้นก็จะมีคนเอาไปอ้างว่า หนุ่ม กรรชัย พูดแบบนั้นแบบนี้ สุดท้ายก็วนกลับมาหาตน ซึ่งตนอึดอัด ไม่เข้าใจว่าทำตนถึงสลัดเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้สักที คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่า "ทำไมต้องเป็นกูด้วยวะ อะไร ๆ ก็ต้องมา..."

             ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 โพสต์ถึงคำพูดของ หนุ่ม กรรชัย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า "อุ๊ย ! หรือว่า…..จะมีเรื่องอะไรอีกไม๊น๊าาา เหมือนได้กลิ่นตุตุ …รึกลิ่นปากกูวะ ! #อิพิมเมียทนายตุ๋ย" 

หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำเชื่อไปอ้าง

            ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเป็นเพียงการพูดขึ้นมาลอย ๆ หรือกำลังจะมีเรื่องใดให้ติดตาม เกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวของ หนุ่ม กรรชัย หรือไม่ 


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่ม กรรชัย ลั่นทำไมต้องกู ย้ำหากมีคนนำชื่อไปอ้าง ขอให้รู้.. ไม่เกี่ยว คนจับตามีอะไร ? อัปเดตล่าสุด 21 มกราคม 2569 เวลา 16:08:33 1,472 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย