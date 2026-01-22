HILIGHT
ทนายแก้ว ชี้แจงหลังถูกโยง เผยเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอโทษครอบครัวและผู้ติดตามที่เชื่อมั่น

             ทนายแก้ว โพสต์ชี้แจงหลังถูกโยงกับข่าวจนถูกวิจารณ์ ยอมรับเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมขออภัยครอบครัวและผู้ติดตามที่ให้ความเชื่อมั่นมาโดยตลอด



             วันที่ 22 มกราคม 2569 ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตัวผม ในช่วงที่ผ่านมา ผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงเพื่อแสดงจุดยืนของผมในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

             ประการแรก ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขออภัยต่อทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกระแสข่าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้ที่ติดตาม ที่ให้ความเชื่อมั่น และให้กำลังใจผมมาโดยตลอด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจต่อหลายฝ่าย ซึ่งผมรับรู้และตระหนักถึงความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอย่างดี

             ผมขอเรียนว่า ยังไม่ประสงค์จะให้รายละเอียดหรือแสดงความเห็นใด ๆ ต่อข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อ เนื่องจากการสื่อสารหรือการโต้แย้งผ่านพื้นที่สาธารณะในขณะนี้ อาจทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและบานปลาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณี ซึ่งผมเห็นว่าควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและเคารพตามสมควร

ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

             ผมขอยืนยันว่า หากมีความจำเป็นต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ ผมจะดำเนินการชี้แจงผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

             ผมขอความกรุณาสื่อมวลชนและสาธารณชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือในการเคารพต่อกระบวนการดังกล่าว เพื่อไม่ให้การนำเสนอหรือการแสดงความคิดเห็นส่งผลกระทบเกินสมควรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

             ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่กรุณาให้ความเข้าใจ และขอให้การพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นไปตามครรลองของความถูกต้องและเป็นธรรม"

ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

