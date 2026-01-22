HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก โดนค่าเสียหาย 5 ล้าน ยอมจ่ายที่ 2.5 ล้าน

 
           เพจดังเปิดดีเทล ทนายสายจก ชี้รู้จักกับร้านสูทของพ่อฝ่ายหญิง ชวนสาว 18 ขึ้นรถก่อนจก ฝ่ายทนายโต้แค่หอม-กอด เสนอจ่าย 2.5 ล้านเพื่อเคลียร์ ก่อนคลิปเสียงหลุด
 
เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก

             จากกรณีข่าวเมาท์วงการทนายความ ซึ่งตกอยู่ในความสนใจของผู้คนตั้งแต่วานนี้ (21 มกราคม 2569) เกี่ยวกับทนายรายการเที่ยงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็ก 18 ทั้งที่ตัวเองมีลูกเมียแล้ว 

             ต่อมา เพจ ท่านเปา ออกมาเผยดีเทลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่าด้วยเรื่องของทนายดัง โดยระบุว่า... 

             - เรื่องเริ่มจากทนายรายดังกล่าวเข้าไปใช้บริการร้านตัดสูทแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านนี้มีบุตรสาวอายุประมาณ 18-19 ปี ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักและมีการพูดคุยติดต่อกัน

             - ต่อมาทนายมีการติดต่อพูดคุยกับฝ่ายหญิงในลักษณะคล้ายการจีบหรือเต๊าะ ก่อนจะมีการนัดพบกันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านพระราม 3

             - วันที่เจอกัน ทนายต้องเดินทางไปอัดรายการต่อแถวย่านเกษตร-นวมินทร์ และทางทนายได้ชักชวนให้ติดรถไปด้วย โดยตั้งใจจะพาไปส่งลงรถยังจุดหมายหนึ่ง ซึ่งระหว่างทางทนายได้ขอแวะที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเลียบทางด่วน เพื่อทานข้าว

             - ฝ่ายหญิงระบุว่า ระหว่างอยู่บนรถ ทนายพยายามกระทำในลักษณะที่ทำให้ตนเองรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมถึงการสัมผัสร่างกายในจุดสงวน (จก) และภายหลังเมื่อกลับขึ้นรถ ยังมีความพยายามจูบปาก ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม รวมถึงแสดงพฤติกรรมในลักษณะหึงหวง ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกกลัวและอึดอัดใจ

             - จนกระทั่งช่วงเดือนพฤศจิกายน ทนายได้ติดต่อมาให้ช่วยตัดต่อคลิปโปรโมตร้านตัดสูท เพื่อนำไปเผยแพร่ในเพจของทนายเอง

เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก

             - ต่อมาในเดือนธันวาคม ครอบครัวฝ่ายหญิงมีแผนเปิดร้านตัดสูทสาขาที่ 2 และคิดจะเชิญทนายมาร่วมงาน แต่ฝ่ายหญิงแจ้งกับบิดาว่ารู้สึกไม่สบายใจและไม่ต้องการพบเจออีก จึงตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ครอบครัวรับทราบ

             - ด้านมุมของทนายชี้แจงว่า ไม่ได้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นการแสดงออกโดยสมัครใจ (หอมแก้มและกอด 1 ครั้ง) และยืนยันว่าภายหลังได้มีการติดต่อไปขอโทษฝ่ายหญิงแล้ว อีกทั้งยังมีการพูดคุยกันต่อ ทำให้เข้าใจว่าตนเองยังสามารถติดต่อหากันได้ตามปกติ

             - จากนั้นเมื่อเรื่องแดงจึงมีการนัดพูดคุยเพื่อหาทางยุติเรื่อง โดยทางครอบครัวของฝ่ายหญิงมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10 ล้านบาท ก่อนจะมีการเจรจาลดลงเหลือ 5 ล้านบาท และสุดท้ายทนายเสนอจ่าย 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้เรื่องจบ จะได้ไม่กระทบต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงาน พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การยอมรับว่าตนกระทำผิด

             - อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกันได้มีการส่งต่อคลิปเสียงการสนทนาบางส่วนไปยังเพจและสื่อ จนนำไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้าง และกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้

             - เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น ต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น..

เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก
  
             ทางเพจยังระบุว่า เรื่องนี้เป็น 2 มุม เพราะ 2 ฝั่งยังพูดไม่ตรงกัน แต่หากถามว่าทนายผิดไหม ผิดแน่นอนเพราะมีภรรยาอยู่แล้ว แถมไปโดนเนื้อโดนตัวเขาอีก ซึ่งจากนี้ก็ต้องรอดูว่าทางทนายที่เป็นข่าวจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรต่อไป 

เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก โดนค่าเสียหาย 5 ล้าน ยอมจ่ายที่ 2.5 ล้าน อัปเดตล่าสุด 22 มกราคม 2569 เวลา 15:14:27 5,816 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย