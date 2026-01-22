เพจดังเปิดดีเทล ทนายดัง - สาว 18 โต้ไม่ได้จก โดนค่าเสียหาย 5 ล้าน ยอมจ่ายที่ 2.5 ล้าน

เพจดังเปิดดีเทล ทนายสายจก ชี้รู้จักกับร้านสูทของพ่อฝ่ายหญิง ชวนสาว 18 ขึ้นรถก่อนจก ฝ่ายทนายโต้แค่หอม-กอด เสนอจ่าย 2.5 ล้านเพื่อเคลียร์ ก่อนคลิปเสียงหลุด
จากกรณีข่าวเมาท์วงการทนายความ ซึ่งตกอยู่ในความสนใจของผู้คนตั้งแต่วานนี้ (21 มกราคม 2569) เกี่ยวกับทนายรายการเที่ยงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็ก 18 ทั้งที่ตัวเองมีลูกเมียแล้ว
ต่อมา เพจ ท่านเปา ออกมาเผยดีเทลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่าด้วยเรื่องของทนายดัง โดยระบุว่า...
- เรื่องเริ่มจากทนายรายดังกล่าวเข้าไปใช้บริการร้านตัดสูทแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านนี้มีบุตรสาวอายุประมาณ 18-19 ปี ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักและมีการพูดคุยติดต่อกัน
- ต่อมาทนายมีการติดต่อพูดคุยกับฝ่ายหญิงในลักษณะคล้ายการจีบหรือเต๊าะ ก่อนจะมีการนัดพบกันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านพระราม 3
- วันที่เจอกัน ทนายต้องเดินทางไปอัดรายการต่อแถวย่านเกษตร-นวมินทร์ และทางทนายได้ชักชวนให้ติดรถไปด้วย โดยตั้งใจจะพาไปส่งลงรถยังจุดหมายหนึ่ง ซึ่งระหว่างทางทนายได้ขอแวะที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเลียบทางด่วน เพื่อทานข้าว
- ฝ่ายหญิงระบุว่า ระหว่างอยู่บนรถ ทนายพยายามกระทำในลักษณะที่ทำให้ตนเองรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมถึงการสัมผัสร่างกายในจุดสงวน (จก) และภายหลังเมื่อกลับขึ้นรถ ยังมีความพยายามจูบปาก ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม รวมถึงแสดงพฤติกรรมในลักษณะหึงหวง ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกกลัวและอึดอัดใจ
- จนกระทั่งช่วงเดือนพฤศจิกายน ทนายได้ติดต่อมาให้ช่วยตัดต่อคลิปโปรโมตร้านตัดสูท เพื่อนำไปเผยแพร่ในเพจของทนายเอง
- ด้านมุมของทนายชี้แจงว่า ไม่ได้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นการแสดงออกโดยสมัครใจ (หอมแก้มและกอด 1 ครั้ง) และยืนยันว่าภายหลังได้มีการติดต่อไปขอโทษฝ่ายหญิงแล้ว อีกทั้งยังมีการพูดคุยกันต่อ ทำให้เข้าใจว่าตนเองยังสามารถติดต่อหากันได้ตามปกติ
- จากนั้นเมื่อเรื่องแดงจึงมีการนัดพูดคุยเพื่อหาทางยุติเรื่อง โดยทางครอบครัวของฝ่ายหญิงมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10 ล้านบาท ก่อนจะมีการเจรจาลดลงเหลือ 5 ล้านบาท และสุดท้ายทนายเสนอจ่าย 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้เรื่องจบ จะได้ไม่กระทบต่อชื่อเสียงและหน้าที่การงาน พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การยอมรับว่าตนกระทำผิด
- อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกันได้มีการส่งต่อคลิปเสียงการสนทนาบางส่วนไปยังเพจและสื่อ จนนำไปสู่การเผยแพร่ในวงกว้าง และกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้
- เรื่องนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น ต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น..
ทางเพจยังระบุว่า เรื่องนี้เป็น 2 มุม เพราะ 2 ฝั่งยังพูดไม่ตรงกัน แต่หากถามว่าทนายผิดไหม ผิดแน่นอนเพราะมีภรรยาอยู่แล้ว แถมไปโดนเนื้อโดนตัวเขาอีก ซึ่งจากนี้ก็ต้องรอดูว่าทางทนายที่เป็นข่าวจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรต่อไป