ประกันสังคมแจง โรงอาหาร 12 ล้าน โปร่งใสทุกขั้นตอน ย้ำไม่หวังกำไร ทำเพื่อผู้ประกันตน

          สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงโรงอาหาร 12 ล้านบาท ย้ำผ่านทุกขั้นตอนตามกฎหมาย เป็นสวัสดิการสาธารณะเพื่อผู้ประกันตน ไม่ใช่โครงการแสวงหากำไร

โรงอาหาร 12 ล้านบาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เผยว่า กองทุนประกันสังคมนำเงินของผู้ประกันตนไปสร้างโรงอาหารที่กระทรวงแรงงาน เป็นเงินกว่า 12 ล้านบาท โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ แต่ไม่สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบร้องเรียน

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 21 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า กระบวนการสร้างโรงอาหารเป็นการใช้เงินของกองทุนประกันสังคมจริง แต่การใช้งบประมาณต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบข้อปฏิบัติ และผ่านบอร์ดของประกันสังคมทุกขั้นตอน ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน

โรงอาหาร 12 ล้านบาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2561 เดิมมีแผนจะปรับปรุงโรงอาหารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่เพียงพอและมีความแออัด จึงขอใช้พื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ผู้ประกันตนจากหลายหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกกรมล้วนเป็นผู้ประกันตนเช่นกัน จึงเสนอขอใช้พื้นที่และดำเนินการขออนุมัติงบประมาณผ่านบอร์ดประกันสังคม ได้รับงบประมาณกว่า 12 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2561 และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนเปิดให้บริการในปี 2562

          ในขณะนั้นสำนักงานประกันสังคมได้ทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งยืนยันว่ากระบวนการทางธุรการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่นเดียวกับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าอยู่ในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ได้มีการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว

โรงอาหาร 12 ล้านบาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          สำหรับกรณีที่มีข้อกล่าวอ้างว่าเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากคดีค้างอยู่ที่ ป.ป.ช. ทางสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า โรงอาหารแห่งนี้ไม่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่ มีเพียงการเก็บค่าบำรุงรักษาเดือนละ 2,500 บาท จากผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ค่าล้างจาน ค่าน้ำ และค่าไฟบางส่วน หากมีการเปิดเครื่องปรับอากาศอาจทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

          ทั้งนี้ ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สำนักงานประกันสังคมใช้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประกันสังคมและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มั่นใจว่าเป็นการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย

          ส่วนข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ผู้อำนวยการชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมสามารถใช้งบประมาณแผ่นดินได้เฉพาะเงินเดือนข้าราชการ ค่าเช่าบ้าน และค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิราชการเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารอื่น ๆ ต้องใช้งบของกองทุนประกันสังคมเพื่อดูแลผู้ประกันตนทั้งหมด

          สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ดูแลสถานประกอบการกว่า 13,300 แห่ง ผู้ประกันตนกว่า 590,000 คน และนายจ้างกว่า 12,900 ราย โดยมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 300-400 คน ในช่วงปี 2561 ยังไม่มีบริการสั่งอาหารหรือไรเดอร์เหมือนปัจจุบัน ผู้ที่มาติดต่อราชการจึงไม่มีพื้นที่รับประทานอาหาร ทำให้สำนักงานตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดตั้งโรงอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานและผู้ประกันตน

          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าในทุกปีมีการตรวจสอบจาก สตง. เป็นประจำ และการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

โรงอาหาร 12 ล้านบาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ขณะที่กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมขอชี้แจงว่า กรณีการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณา อนุมัติ และตรวจสอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ทั้งในระดับคณะกรรมการประกันสังคม หน่วยงานด้านงบประมาณ และหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงการขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์อย่างถูกต้อง ผู้ประกันตนและสาธารณชนในขณะนั้นได้รับรู้รับทราบข้อมูลมาโดยตลอด ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานเห็นว่าการนำประเด็นที่ได้ผ่านการตรวจสอบและสิ้นสุดกระบวนการแล้วกลับมาเสนอ ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม

          สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี และห้วยขวาง ครอบคลุมผู้ประกันตนกว่า 597,960 คน นายจ้าง 12,905 ราย และสถานประกอบการ 13,314 แห่ง โดยมีผู้มารับบริการเฉลี่ย 300-400 คนต่อวัน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ ศูนย์บริการจัดหางาน (Smart Job Center) ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีโรงอาหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานรองรับผู้มาติดต่อจำนวนมาก การปรับปรุงพื้นที่จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและแรงงานที่มาติดต่อราชการโดยตรง

โรงอาหาร 12 ล้านบาท
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ทั้งนี้ โรงอาหารดังกล่าวจัดให้เป็นสวัสดิการสาธารณะในลักษณะไม่แสวงหากำไร เปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตน แรงงานและประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาย่อมเยา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและการช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นสำคัญ พ่อค้าแม่ค้าในโรงอาหารจำนวนมากก็เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการ กระทรวงแรงงานขอยืนยันอีกครั้งว่า การดำเนินการทั้งหมดมุ่งประโยชน์ต่อผู้ประกันตนและประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสะท้อนการให้บริการสาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม








โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2569 เวลา 11:04:01
