เปิดประวัติ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล จากฝันอยากเป็นหมอ สู่ทนายขวัญใจโซเชียล

เปิดประวัติ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล นักกฎหมายคนดัง ย้อนเส้นทางกว่าจะมีวันนี้ สู่บทบาททนายดีเด่น และเจ้าของกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
เรียกว่าเป็นหนึ่งในทนายความที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี สำหรับ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล กับบทบาทมักคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายในรายการทีวี โหนกระแส แต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น เรียกว่าต้องผ่านประสบการณ์ที่ท้าทายทั้งเรื่องในอาชีพและชีวิตส่วนตัวมาไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้
ประวัติ ทนายแก้ว
ทนายแก้ว มนต์ชัย ป็นคนจังหวัดตรัง เดิมทีตั้งใจอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ แต่จุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วงที่เป็นนักเรียนกฎหมาย ต้องอ่านหนังสือ และท่องกฎหมาย อย่างหนักถึงวันละ 8-9 ชั่วโมง เพื่อมุ่งสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างจริงจัง
ด้านการศึกษา หลังจากค้นพบเส้นทางชีวิต ดร.มนต์ชัย ศึกษากฎหมายอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ ปริญญาโท ปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ รวมทั้ง เนติบัณฑิต โดยยึดหลักการทำงานว่า นักกฎหมายต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะกฎหมายมีการแก้ไขอยู่เสมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
บทบาทอาชีพ ทนายความ
ดร.มนต์ชัย ทำงานในวิชาชีพทนายความมา ร่วม 30 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายของตนเอง ซึ่งดำเนินงานมากว่า 20 ปี ด้านความเชี่ยวชาญ เขาดูแลคดี ครอบครัว การหย่า การแบ่งสินสมรส การฟ้องบุคคลที่สาม คดีมรดก และพินัยกรรม ซึ่งเป็นคดีที่กระทบชีวิตผู้คนโดยตรง
นอกจากงานทนาย เขายังเป็น อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงเป็น ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายในหลายสถาบัน
ในระดับสาธารณะ ดร.มนต์ชัย ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย สภาทนายความ และเคยทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ ฟาร์มหมู สวนส้ม และการดูดทรายในแม่น้ำ
หนึ่งในคดีสำคัญคือ คดีบ่อขยะขนาดเทียบเท่า 6 สนามฟุตบอลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนมานานแต่ไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือ เขาในฐานะรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความ ได้ยกทีมลงพื้นที่และดำเนินการฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้หน่วยงานภาครัฐต้องขนย้ายขยะออกภายใน 6 เดือน แม้คดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ แต่ก็มีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อชาวบ้านเกิดขึ้นแล้ว จากผลงานดังกล่าว เขาได้รับคัดเลือกเป็น ทนายความดีเด่น ประจำปี 2567 ของสภาทนายความ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
จากทนายสู่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหลายสาขา
นอกเหนือจากงานกฎหมาย ดร.มนต์ชัย ยังเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร "ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียแก้ว" ซึ่งเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวในการทำอาหาร ก่อนจะขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี 26 สาขา ทั่วประเทศ
คำเตือนถึงสังคม ยิ่งฟ้อง ยิ่งทุกข์
จากประสบการณ์ที่เห็นคดีหมิ่นประมาทจากโซเชียลเพิ่มขึ้น ทนายแก้วเตือนว่า การขึ้นศาลเปรียบเหมือนไฟเผาทรวง ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ และแนะนำให้ทุกคน นับ 5-4-3-2-1 ก่อนโพสต์ ใช้การขอโทษ การให้อภัย และการพูดคุยเป็นด่านแรก ก่อนหยิบกฎหมายมาใช้
