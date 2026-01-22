HILIGHT
พี่เลี้ยงติดจอ เดินดูโทรศัพท์ลงบันได ลืมว่าอีกมืออุ้มเด็ก เผลอปล่อยเด็กร่วงสุดช็อก !

          พี่เลี้ยงติดจอ เดินดูโทรศัพท์ลงบันได เผลอลืมไปว่าอีกมืออุ้มเด็กอยู่ เผลอจับราวบันได ปล่อยเด็กร่วงสุดช็อก คนวิจารณ์เดือด

พี่เลี้ยงติดจอ
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 22 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Oriental Daily News เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจถูกแชร์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อหญิงรายหนึ่งมีพฤติกรรมติดโทรศัพท์อย่างหนัก เดินจ้องมองหน้าจอไม่หยุด แม้แต่ตอนเสี่ยงอันตรายขณะเดินลงบันได อีกทั้งยังอุ้มเด็กน้อยลงมาด้วย จนทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝัน และกลายเป็นเด็กน้อยที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมสุดเลวร้าย 

          รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นหญิงรายนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ถือโทรศัพท์เอาไว้ในมือหนึ่ง โดยที่ตาของเธอเอาแต่จดจ้องไปที่หน้าจอ ส่วนอีกมืออุ้มเด็กน้อยอายุเพียงไม่กี่เดือน 

พี่เลี้ยงติดจอ
ภาพจาก Weibo 

          จนเมื่อเดินมาถึงตรงบันได ในขณะที่เธอกำลังจะก้าวลง สายตาของเธอก็ยังคงจ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์ และจังหวะนั้นเองเธอเผลอลืมไปว่าอีกมือกำลังอุ้มเด็กเอาไว้อยู่ เธอได้ปล่อยมือข้างนั้นแล้วคว้าจับราวบันไดตามความเคยชิน ทำให้เด็กร่วงจากอ้อมแขนตกลงมาอย่างรุนแรง จนศีรษะกระแทกกับพื้นขั้นบันได ตอนนั้นเธอถึงเพิ่งรู้ตัวและตกใจกับเหตุตรงหน้า 

พี่เลี้ยงติดจอ
ภาพจาก Weibo

          หลังจากเกิดเหตุมีหญิงอีกคนที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเด็กรีบวิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะเห็นพี่เลี้ยงรีบก้มลงไปอุ้มเด็กขึ้นมา โดยพบว่าเด็กได้รับบาดเจ็บและตกใจร้องไห้ออกมาเสียงดัง แม้ว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น แต่พี่เลี้ยงรายนี้ก็ยังคงไม่ปล่อยมือจากโทรศัพท์ของเธอ ยังคงจับมันเอาไว้แน่นตลอดเวลา

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกนำไปเผยแพร่ในวงกว้าง สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้คนจำนวนมาก หลายคนต่างตกใจและเข้าไปตำหนิพฤติกรรมของพี่เลี้ยงเด็กรายนี้ด้วยความไม่พอใจอย่างรุนแรง  

          "โอ้พระเจ้า น่าสงสารเด็ก ต้องหัวกระแทกแรงแน่ ๆ !"

          "เธอติดโทรศัพท์ขนาดนั้นได้อย่างไร แม้แต่ตอนที่ลงบันไดและอุ้มเด็กไปด้วย"

          "เป็นพฤติกรรมที่อันตรายมาก เธอไม่สมควรเป็นดูแลเด็ก"

          "ปล่อยมือจากเด็กเพื่อไปจับราว แต่ยังคงถือโทรศัพท์แน่นอยู่" 

          "ดูแล้วโมโหมาก ฉันหวังว่าเด็กจะปลอดภัย" 

          "ฉันโกรธมาก คนเป็นแม่รับไม่ได้"

          "แค่เดินดูโทรศัพท์ลงบันไดคนเดียวก็อันตรายมากแล้ว" 

          "ไม่ใช่แค่ประมาท แต่คืออาชญากรรม" 

          ต่อมาคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกลบออกไป แต่ผู้ใช้โซเชียลได้บันทึกและแชร์ต่อกันออกไป แต่ทั้งนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าเด็กได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน โดยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของเด็กแต่อย่างใด 


ขอบคุณข้อมูลจาก Oriental Daily News


