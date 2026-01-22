ไทม์ไลน์แชต ทนายดัง - สาว 18 บางช่วงยังคลุมเครือ สาวย้ำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น

เพจดังเปิดไทม์ไลน์แชต ทนายดัง กับหญิงสาววัย 18 หลังสองฝ่ายยังพูดไม่ตรงกัน ด้านฝ่ายหญิงย้ำ คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
จากกรณี ทนายชื่อดัง ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาวอายุประมาณ 18–19 ปี ลูกสาวเจ้าของร้านตัดสูท ซึ่งต่อมาพ่อของผู้เสียหายโพสต์เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยระบายรู้สึกของคนเป็นพ่อ และเผยเหตุผลที่เลือกยืนหยัดต่อสู้ แม้จะถูกแนะนำให้ปล่อยเรื่องให้ผ่านไป ย้ำชัดว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดไม่ใช่เพราะเงิน แต่เพื่อปกป้องลูก และหวังไม่ให้เด็กคนอื่นต้องเผชิญชะตาเดียวกัน
วันที่ 22 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เปิดไทม์ไลน์แชตสนทนา เคสทนายดัง เป็นการพูดคุยกันกับ ทนายดัง และ หญิงผู้เสียหาย โดยอาจมีบางช่วงเวลาขาดหายไป และพบว่าในแชตไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดจากฝั่งผู้เสียหายว่าถูกฝ่ายทนายกระทำแบบใด
8 กันยายน 2568
ทนายเริ่มแชต LINE กับฝ่ายหญิง ลักษณะการพูดคุยค่อนข้างสนิท มีการส่งรูปคู่ดารา รูปออกรายการ และรูปแสดงหนังให้ดู
ทนายขอรูปฝ่ายหญิงระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยอ้างว่าดูแล้วสบายใจ ทั้งสองฝ่ายส่งรูปชีวิตประจำวันให้กันเป็นระยะ
12 กันยายน 2568
ทนายนัดฝ่ายหญิงไปทานกาแฟ พบกันที่ร้านกาแฟในห้างย่านพระราม 3 ช่วงบ่ายถึงเย็น
หลังกลับบ้าน ฝ่ายหญิงยังตอบแชตตามปกติ และในแชตไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ หลังการพบกัน
13 กันยายน 2568
ช่วงเช้า ทนายทักแชต แต่ฝ่ายหญิงไม่ตอบ
ต่อมาฝ่ายหญิงตอบกลับ (ไม่ระบุวันที่แน่ชัด) โดยระบุว่าทนายมีการกระทำไม่เหมาะสม ทำให้รู้สึกอึดอัด และขอไม่พบกันเป็นการส่วนตัวอีก
ทนายตอบกลับ ยอมรับผิดในการกระทำ พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาไม่ดี และขอไม่รบกวนอีก แต่หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้
16 กันยายน 2568
ทนายทักแชตอีกครั้ง ขอพบเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ โดยอ้างว่ารู้สึกไม่สบายใจ กระวนกระวาย และไม่สามารถทำงานได้
วันเดียวกัน ฝ่ายหญิงตอบกลับ โดยกล่าวหาว่าทนายใช้จิตวิทยาหลอกล่อ พร้อมตั้งคำถามว่าเคยทำกับเด็กแบบนี้มากี่คน
ฝ่ายหญิงระบุว่าแม้จะไม่มีหลักฐาน แต่จะไม่ขอให้โอกาสใด ๆ และหากจะพูดคุย ให้พูดคุยต่อหน้าพ่อเท่านั้น
10 ตุลาคม 2568
ทนายทักมาเรื่องงาน ขอให้ฝ่ายหญิงตัดต่อคลิปโปรโมตร้าน
บทสนทนาเป็นเรื่องงานล้วน และนัดพบกันที่ร้านของพ่อฝ่ายหญิง
18 ตุลาคม 2568
ทั้งสองฝ่ายแชตคุยเรื่องกระแสร้านหลังลงคลิป ไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้า
19 ตุลาคม 2568
ทนายแชตขอโทษอีกครั้ง
ฝ่ายหญิงตอบกลับว่า "คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น"
บทสนทนาจบลงด้วยทนายขอโทษและให้กำลังใจ
เพจดังกล่าว ระบุว่า จากแชตที่คุยกันหลังจากเกิดเรื่อง ฝ่ายหญิงไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเหตุถูกละเมิด ถามว่าทนายผิดไหม มันผิดเต็ม ๆ แบบเลี่ยงไม่ได้ แต่รายละเอียดตื้นลึกหนาบาง ต้องให้เขาออกมาพูดกันเอง เพราะขณะนี้สองฝ่ายพูดไม่ตรงกัน เรื่องราวเหมือนเส้นขนาน ไม่มีใครฟันธงหรือยืนอยู่ข้างใคร แต่เข้าใจว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหาย และไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเหตุการณ์จริงเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ส่วนประเด็นที่คนสังเกตว่า เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ เหตุเกิดวันที่ 12 กันยายน 2568 พี่หนุ่ม กรรชัย รับรู้หรือไม่ ซึ่งเพจท่านเปาเผยว่า เรื่องนี้ทุกคนรู้ช่วงธันวาคม และคิดว่าทนายต้องไปเคลียร์กันเอง จนทั้งคู่นัดคุยกันสองฝั่ง โดยมีคนนอกอีกคนที่ไม่เกี่ยวข้องอีก 2 คนในวันนั้น