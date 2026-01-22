HILIGHT
ร้านขึ้นป้าย บอกโจรให้รื้อไปทั้งหลัง ประชดร้านถูกยกเค้า จะเปิดใหม่ต้องซ่อม 2 ล้าน

          ร้านอาหารขึ้นป้ายหรา ฝากถึงโจร มาแล้วอย่าเกรงใจ รื้อไปทั้งหลังเลยก็ได้ ประชดหลังโดนศึกหนัก เข่าแทบทรุดโดนขโมยจนเละ จะเปิดร้านใหม่ต้องซ่อม 2 ล้าน 

ร้านอาหารขึ้นป้ายฝากถึงโจร
ภาพจาก Bright TV

          วันที่ 22 มกราคม 2569 Bright TV เผยภาพของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีการติดป้ายหน้าร้าน ขึ้นข้อความในลักษณะประชดประชัน ระบุว่า "เรียนคุณโจรผู้มีอุดมการณ์ แวะมาแล้วอย่าเกรงใจ รื้อไปทั้งหลังเลยก็ได้ ของขาด โทร. มาบอก เดี๋ยวจัดให้" พร้อมทิ้งเบอร์ไว้ให้เสร็จสรรพ 

          ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเป็นร้านอาหารริมถนนสายนางรอง-ลำปลายมาศ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จากการสอบถาม นายอชิตะ อายุ 40 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ตนทำธุรกิจหลายอย่างในตัวเมืองบุรีรัมย์ ร้านนี้เคยเปิดเป็นร้านอาหาร ก่อนปิดกิจการไปช่วงโควิด 19 จากนั้นก็เปิด ๆ ปิด ๆ ตามมาตรการของรัฐ ก่อนปิดยาวมาจนถึงปัจจุบัน 

          ที่ผ่านมาตนเตรียมกลับมาปรับปรุงร้านใหม่ จะเปิดกิจการอีกครั้ง จึงให้ญาติเข้ามาดูสถานที่ แต่กลับได้รับแจ้งว่าร้านพังหมดแล้ว เมื่อขับรถมาดูเองถึงกับเข่าทรุด เมื่อพบว่าร้านอาหารที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นซากร้านร้าง 

          อีกทั้งภายในบ้านยังถูกคนร้ายเข้ามารื้อขโมยสายไฟ ซิงค์ล้างจาน ไม่เว้นแม้แต่วงกบประตูกับหน้าต่างที่เป็นอะลูมิเนียม ตลอดจนของทุกอย่างที่สามารถนำไปขายเป็นของเก่าได้ไปจนหมด สภาพเสียหายเหมือนระเบิดลง

          ทั้งนี้ ยอมรับว่าหากจะซ่อมแซมร้านให้เป็นเหมือนเดิมคงต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และแทบไม่สามารถติดตามหาคนร้ายได้ เนื่องจากร้านอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือน และไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือคนหาของเก่า หรือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสพยา แต่น่าจะเป็นกลุ่มแรก เพราะรู้จุด รู้ของ รื้อเป็นระบบ


ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV 
โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2569 เวลา 17:17:25
