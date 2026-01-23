HILIGHT
แนะ 7 วิธีง่าย ๆ ตรวจสอบธนบัตร หลังช่วงนี้แบงก์พันปลอมเริ่มระบาด เช็กเองทุกครั้งก่อนรับ

 
            ธปท. เปิด 7 วิธีจับผิดแบงก์ 1,000 ปลอมที่ระบาดหนักในช่วงนี้ รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ พร้อมช่องทางแจ้งเบาะแสรับเงินรางวัน 

วิธีดูแบงก์ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

            ปัญหา แบงก์ปลอม หรือ ธนบัตรปลอม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะอาจซ่อนอยู่ในเงินทอนจากร้านค้า แผงลอย หรือการซื้อขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน หลายคนเพิ่งรู้ตัวเมื่อเงินในมือไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ กลายเป็นผู้เสียหายโดยไม่รู้ตัว

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่ข้อมูล 7 วิธีสังเกตธนบัตรแบบ 17 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเงินสดได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงจากการรับเงินปลอมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. สัมผัสเนื้อกระดาษ

            ธนบัตรจริงจะใช้กระดาษเฉพาะ มีความเหนียว แข็งแรง และให้ผิวสัมผัสแตกต่างจากกระดาษทั่วไป หากลูบแล้วรู้สึกลื่นหรือบางผิดปกติ ควรระวัง

2. สังเกตลวดลายเส้นนูน

            ตัวเลขราคาธนบัตรและลายประดับจะพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษ สามารถสัมผัสได้ด้วยปลายนิ้ว หากเรียบสนิทอาจเป็นธนบัตรปลอม

3. ยกส่องดู "ลายน้ำ"

            เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสง จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์และตัวเลขชนิดราคาชัดเจน ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ธนบัตรปลอมเลียนแบบได้ยาก

4. แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ

            ธนบัตรชนิดราคา 500 และ 1,000 บาท จะมีแถบสีฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ เมื่อยกส่องจะเห็นเส้นตรง และเมื่อพลิกเอียง สีจะเปลี่ยนได้

5. พลิกเอียงดูหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติ

            ลายดอกพิกุลหรือลายดอกไม้บนธนบัตรจะเปลี่ยนสีและเคลื่อนไหวเมื่อพลิกเอียง ถือเป็นจุดสังเกตสำคัญของธนบัตรจริง

6. ตรวจสอบตัวเลขแฝง

            ตัวเลขชนิดราคาจะซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์ มองเห็นได้ชัดเมื่อเอียงธนบัตรในมุมเฉพาะ

7. ใช้แสงยูวีส่อง

            เมื่อส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลต จะเห็นลักษณะพิเศษเรืองแสงเฉพาะจุด ซึ่งธนบัตรปลอมไม่สามารถเลียนแบบได้ครบถ้วน

            ธปท. ย้ำว่า หากพบธนบัตรต้องสงสัยหรือแหล่งผลิตเงินปลอม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โทร. 191 หรือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 7987 โดยผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนสูงสุด 100,000 บาท

วิธีดูแบงก์ปลอม
ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

