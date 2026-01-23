HILIGHT
หนุ่ม กรรชัย พูดถึงทนายแก้ว หลังแถลงขอโทษ รวมถึงวิเคราะห์แชตเป็นจุด ๆ

 
          หนุ่ม กรรชัย พูดถึงทนายแก้ว หลังแถลงขอโทษ รวมถึงวิเคราะห์แชตเป็นจุด ๆ ฝากถึงทนายแก้ว และเปิดข้อความทนายแก้วส่งหาพี่หนุ่ม

          วันที่ 23 มกราคม 2569 หนุ่ม กรรชัย พูดถึงกรณีที่ทนายแก้ว มนต์ชัย ออกมาชี้แจงถึงเรื่องอนาจารลูกสาวของเพื่อนว่า ทนายแก้วแถลงตรงกับที่บอกผม เช่น ตอนที่นัดเจอเดือนกันยายน มีการพบกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระราม 3 และมีการไปร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันต่อ ทนายแก้วบอกอีกว่า ถ้าหากเกิดเหตุการณ์การล้วงจริง น้องเขาคงไม่มากินข้าวกันต่อ

          นอกจากนี้ มีการเปิดแชตของทนายแก้วคุยกับเด็กคนดังกล่าวในช่วงที่รู้จักกันใหม่ ๆ ทางพี่หนุ่ม ยอมรับว่า "เลี่ยนกับภาษาของทนายแก้ว" รวมถึงวิเคราะห์คำในแชตว่า "หากมีเวลาว่างค่อยมาเลี้ยงกาแฟพี่แก้วบ้างนะ" อันนี้คือโปรยแน่นอน

          "พี่คุยส่วนตัวได้ใช่ไหมครับ (คงไม่ได้ไปรายงานพ่อนะ)" แบบนี้คือ โยนหิน แล้วยังส่งรูปผมไปอีก ตั้งแต่ผมเด็กจนโต ผมจีบผู้หญิงไม่เคยใช้คำแบบนี้เลย มันเสร่อ เชย ขอโทษด้วยนะแก้ว

          สิ่งที่ผมอยากถามคือ ไปจูบทำไม ล่าสุด ทนายแก้วส่งข้อความมาหาผม ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้พี่หนุ่มปวดหัว ผมพยายามจัดการตัวเอง ทำให้ตัวเองโปร่งใสและกลับมาทำงาน

หนุ่ม กรรชัย พูดถึงทนายแก้ว หลังแถลงขอโทษ รวมถึงวิเคราะห์แชตเป็นจุด ๆ โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2569
