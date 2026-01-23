HILIGHT
ทนายแก้ว รับผิดเผลอใจ กอด หอม จูบสาวจริง แต่ไม่เกินกว่านั้น เผยไม่รู้อะไรเข้าสิง

          ทนายแก้วเปิดใจรับผิด ยอมรับเผลอใจกอด หอม จูบสาว 18 จริง แต่ยืนยันไม่เกินกว่านั้น วอนสังคมเห็นใจ พร้อมเผยทุกข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง

ทนายแก้วเปิดใจรับผิด

          วันที่ 23 มกราคม 2569 ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้ออกมาแถลงชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดใจยอมรับความผิดพลาดในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หลังตกเป็นกระแสสังคมจากกรณีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหญิงสาวอายุ 18 ปี พร้อมยืนยันว่าข้อเท็จจริงบางส่วนไม่ตรงกับที่ถูกกล่าวหา 

          ทนายแก้ว ยอมรับตรงไปตรงมาว่า มีการ กอด จูบ และหอมฝ่ายหญิงจริง โดยระบุว่าเป็นความคิดน้อยและความอ่อนแอของตนเอง "ไม่รู้ว่าผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง" แต่ยืนยันว่าในขณะนั้น ฝ่ายหญิงไม่ได้มีท่าทีขัดขืน ตื่นกลัว หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเพื่อป้องกันตัวแต่อย่างใด

ทนายแก้ว รับผิดเผลอใจ กอด หอม จูบสาว 18
ภาพจาก โหนกระแส

          หลังเกิดเหตุได้พยายามติดต่อบิดาของฝ่ายหญิงเพื่อขอโทษและหาทางออก แต่ถูกปฏิเสธการติดต่อ จึงได้ประสานผ่าน คุณแจง ภรรยาของ แจ๊ส ชวนชื่น ให้ช่วยเป็นคนกลาง ซึ่งได้รับการแจ้งกลับมาว่า ฝ่ายพ่อเรียกเงินชดเชยจำนวน 5–10 ล้านบาท พร้อมระบุว่าหากไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่ต้องมาคุย คุณแจงให้ข้อมูลว่า พ่อของน้อง อาจพูดไปด้วยอารมณ์ ทำให้ตนพยายามต่อรองลดเหลือ 1 ล้านบาท ก่อนขยับเป็น 2.5 ล้านบาท โดยยอมรับว่าสาเหตุที่ยอมเจรจาเรื่องเงิน เพราะต้องการให้เรื่องจบ ตนอายครอบครัว และยอมรับว่าตนเป็นคนจิตอ่อน รวมถึงกลัวว่าชื่อเสียงที่สะสมมาจะเสียหาย

ทนายแก้ว รับผิดเผลอใจ กอด หอม จูบสาว 18
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          นอกจากนี้ ทนายแก้วยังได้กล่าวขอโทษ หนุ่ม กรรชัย ผ่านการแถลงข่าว โดยยอมรับว่าเคยอ้างชื่อในช่วงแรกจริง ด้วยความหวังให้สถานการณ์คลี่คลาย พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีการลบข้อมูลกล้องหน้ารถตามที่มีข่าวลือ โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปี 2568 หนุ่ม กรรชัย โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องดังกล่าว แจ้งว่าได้รับข้อมูลจาก เบนซ์ อาปาเช่ ที่ได้รับมาจากบิดาของคู่กรณีอีกทอดหนึ่ง 

ทนายแก้ว รับผิดเผลอใจ กอด หอม จูบสาว 18
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          วันที่เกิดเหตุคือ วันที่ 12 กันยายน ตนขับรถจากเทอร์มินอล 21 ไปยังร้านอาหารแม่ศรีเรือนกับฝ่ายหญิงจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการล่วงเกินลึกซึ้งถึงขั้นนั้น ระหว่างทางมีการพูดคุยกันตามปกติ ถึงร้านก็ทานข้าวและถ่ายรูปร่วมกัน รวมถึงมีการหยอกล้อและตักอาหารป้อนกันจริง หลังจากนั้นเดินไปขึ้นรถด้วยกัน ซึ่งหากตนล่วงเกินถึงขั้นที่ถูกกล่าวหา ฝ่ายหญิงคงไม่เดินตามมาขึ้นรถและนั่งรอกลับด้วย

          ทนายแก้ว ยอมรับว่า ก่อนสตาร์ตรถและก่อนแยกย้ายกันที่คริสตัลพาร์ค ตนได้กอด หอม และจูบน้องจริงทั้งสองครั้ง ซึ่งตนรู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวเองที่ทำตัวรุ่มร่ามและคิดน้อย พร้อมขอยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลังเกิดเรื่องได้สารภาพและขอโทษครอบครัว รวมถึงลูกของตนเรียบร้อยแล้ว พร้อมวอนขอความเห็นใจจากสังคม ไม่อยากให้มีการทำร้ายความรู้สึกกันซ้ำ ยืนยันว่า ที่แถลงวันนี้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในมุมของตนเอง และขอยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไป


