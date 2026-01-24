HILIGHT
4 ร้านกาแฟดัง เข้าร่วมหวานปกติ = หวาน 50% ส่งเสริมสุขภาพ เริ่มตั้งแต่วันไหน

          เปิดตัวนโยบายหวานปกติ เท่ากับ หวาน 50% เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทย มี 4 ร้านกาแฟดังเข้าร่วมโครงการ คาดเดินหน้า 11 ก.พ. นี้

นโยบาย หวานปกติ เท่ากับ หวาน 50%

          วันที่ 23 มกราคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตอนนี้กรมอนามัยกำลังเดินหน้านโยบาย หวานปกติ เท่ากับ หวาน 50% โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมการขับเคลื่อน 4 บริษัท ดังนี้

          - บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (อินทนิล)

          - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (คาเฟ่อเมซอน)

          - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ออลล์คาเฟ่ คัดสรร เบลลินี่)

          - บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด (แบล็คแคนยอน)

          ด้าน นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การปรับมาตรฐานความหวาน ไม่ได้เป็นการตัดความหวาน แต่เป็นการปรับความคุ้นชินของคนไทยสู่ความพอดี เพื่อให้ยังคงความอร่อย ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาว รวมถึงไม่ได้ปรับเปลี่ยนสูตรเครื่องดื่ม แค่ลดความหวานเท่านั้น

          สำหรับแคมเปญนี้ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ คาดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายด้านโภชนาการที่สำคัญ


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 


