ชะตาชีวิต สาว 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ ต้องสู้ลำพังข้างเดียว

 

           เรื่องราวชะตาชีวิตสุดสะเทือนใจ สาวป่วยมะเร็งจนถูกตัดขาในวัย 18 ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเห็นเป็นภาระ ต้องสู้ลำพังแม้มีแค่ข้างเดียว 


สาวจีนวัย 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ

สาวจีนวัย 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ
ภาพจาก Douyin  

           วันที่ 23 มกราคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งกระดูกอย่างกล้าหาญเพียงลำพัง เธออยู่ในสภาวะพิการขาข้างหนึ่งถูกตัดทิ้ง ในขณะที่ชีวิตถูกพ่อแม่ตัดขาด เหตุเพราะมองว่าเธอเป็น "ภาระ" เรื่องราวของเธอจึงได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย 

           เซีย ซือเหว่ย อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในมณฑลอานฮุย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมื่อปี 2564 ตอนที่เธออายุ 18 ปี ในขณะที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย เธอเกิดเป็นลมไป ก่อนที่จะฟื้นคืนสติกลับมา และมีอาการไม่สบาย แต่เธอยืนยันที่จะสอบให้เสร็จ จากนั้นหลังจากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล แพทย์ได้วินิจฉัยว่า เธอเป็นมะเร็งกระดูก และโรคร้ายลุกลามอย่างรวดเร็ว  

สาวจีนวัย 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ
ภาพจาก Douyin  

           จากลูกสาวที่กำลังจะมีอนาคตกลับกลายเป็นผู้ป่วย แม่ของซือเหว่ยจึงตราหน้าว่าเธอเป็นภาระ ส่วนพ่อของเธอตัดขาดการติดต่อทุกอย่างไป ยายของเธอต้องขอร้องให้แม่ของเธอพาไปรักษา แม่จึงยอมพาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง แต่อาการของเธอกลับแย่ลง และในที่สุด หลังจากผ่านไป 1 ปี เธอจำเป็นต้องถูกตัดขวาข้างขวาทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ 

           ซือเหว่ย รักษาชีวิตเอาไว้ได้ แต่สูญเสียครอบครัวไปอย่างถาวร หลังจากเธอถูกตัดขา แม่ของเธอก็หายไปเช่นกัน เธอถูกทั้งพ่อและแม่ทอดทิ้งให้ต้องเชิญความยากลำบากเพียงลำพัง เธอต้องเซ็นเอกสารการผ่าตัดด้วยตัวเองถึง 6 ครั้ง รวมถึงซื้อขาเทียมเอง และฝึกฝนด้วยตนเอง

           ซือเหว่ย รู้สึกเศร้าและเจ็บปวด แต่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เธอมุ่งมั่นเขียนบทความทางออนไลน์ และถักตุ๊กตาโครเชต์ขายตามท้องถนน เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษา ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาด้วย จนในที่สุดเธอสามารถสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยครูเหอเฟยได้สำเร็จ  

สาวจีนวัย 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ
ภาพจาก Douyin  

สาวจีนวัย 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ
ภาพจาก Douyin  

           ทว่าข่าวร้ายกลับมาอีกครั้ง ในปี 2566-2567 มะเร็งของเธอถูกพบว่ากลับมาเป็นซ้ำที่ปอด และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอตรวจพบเนื้องอกใหม่ในเยื่อหุ้มปอด อย่างไรก็ตาม เธอยังคงมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ 

           ซือเหว่ย ปัจจุบันอายุ 23 ปี เธอได้สร้างบัญชีโซเชียลชื่อว่า "Miracle Xia Xia" เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการรักษา และชีวิตประจำวันของเธอให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น โดยในช่องอายุเธอระบุตัวเลข 100 เพื่อแสดงถึงความปรารถนาที่จะหายดี และมีชีวิตยืนยาว 

           เธอขอให้แฟน ๆ เรียกเธอว่า "เจ้าหญิง" ผู้คนต่างพากันเข้าไปให้กำลังใจเธอ และภายหลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างก็ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้ติดตามเธอมากกว่า 460,000 คน และหลายคนใจดีร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเธอ 

           ซือเหว่ย กล่าวอย่างเข้มแข็งว่า "ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตทุกวันราวกับเป็นวันสุดท้าย ไม่ว่าปัญหาจะดูใหญ่โตแค่ไหน พรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย"  

สาวจีนวัย 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ
ภาพจาก Douyin  


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post, Hk01

โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569 เวลา 08:58:06
