ชะตาชีวิต สาว 18 ป่วยมะเร็งถูกตัดขา ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเป็นภาระ ต้องสู้ลำพังข้างเดียว

เรื่องราวชะตาชีวิตสุดสะเทือนใจ สาวป่วยมะเร็งจนถูกตัดขาในวัย 18 ซ้ำถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะเห็นเป็นภาระ ต้องสู้ลำพังแม้มีแค่ข้างเดียว
ภาพจาก Douyin
วันที่ 23 มกราคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งกระดูกอย่างกล้าหาญเพียงลำพัง เธออยู่ในสภาวะพิการขาข้างหนึ่งถูกตัดทิ้ง ในขณะที่ชีวิตถูกพ่อแม่ตัดขาด เหตุเพราะมองว่าเธอเป็น "ภาระ" เรื่องราวของเธอจึงได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย
เซีย ซือเหว่ย อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในมณฑลอานฮุย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมื่อปี 2564 ตอนที่เธออายุ 18 ปี ในขณะที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย เธอเกิดเป็นลมไป ก่อนที่จะฟื้นคืนสติกลับมา และมีอาการไม่สบาย แต่เธอยืนยันที่จะสอบให้เสร็จ จากนั้นหลังจากไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล แพทย์ได้วินิจฉัยว่า เธอเป็นมะเร็งกระดูก และโรคร้ายลุกลามอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก Douyin
ซือเหว่ย รักษาชีวิตเอาไว้ได้ แต่สูญเสียครอบครัวไปอย่างถาวร หลังจากเธอถูกตัดขา แม่ของเธอก็หายไปเช่นกัน เธอถูกทั้งพ่อและแม่ทอดทิ้งให้ต้องเชิญความยากลำบากเพียงลำพัง เธอต้องเซ็นเอกสารการผ่าตัดด้วยตัวเองถึง 6 ครั้ง รวมถึงซื้อขาเทียมเอง และฝึกฝนด้วยตนเอง
ซือเหว่ย รู้สึกเศร้าและเจ็บปวด แต่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เธอมุ่งมั่นเขียนบทความทางออนไลน์ และถักตุ๊กตาโครเชต์ขายตามท้องถนน เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษา ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาด้วย จนในที่สุดเธอสามารถสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยครูเหอเฟยได้สำเร็จ
ภาพจาก Douyin
ภาพจาก Douyin
ซือเหว่ย ปัจจุบันอายุ 23 ปี เธอได้สร้างบัญชีโซเชียลชื่อว่า "Miracle Xia Xia" เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการรักษา และชีวิตประจำวันของเธอให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น โดยในช่องอายุเธอระบุตัวเลข 100 เพื่อแสดงถึงความปรารถนาที่จะหายดี และมีชีวิตยืนยาว
เธอขอให้แฟน ๆ เรียกเธอว่า "เจ้าหญิง" ผู้คนต่างพากันเข้าไปให้กำลังใจเธอ และภายหลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างก็ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้ติดตามเธอมากกว่า 460,000 คน และหลายคนใจดีร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเธอ
ซือเหว่ย กล่าวอย่างเข้มแข็งว่า "ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตทุกวันราวกับเป็นวันสุดท้าย ไม่ว่าปัญหาจะดูใหญ่โตแค่ไหน พรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย"
ภาพจาก Douyin
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post, Hk01