เรือเฟอร์รี่ล่มกลางทะเล ทางใต้ของฟิลิปปินส์ พบบรรทุกคนกว่า 350 ราย สลดเจอศพแล้ว 15 ร่าง จนท.เร่งช่วยเหลือ ยังไม่ชัดสาเหตุ
ภาพจาก City Government of Isabela de Basilan
วันที่ 26 มกราคม 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ซึ่งบรรทุกคนมากกว่า 350 ชีวิต ล่มกลางทะเล บริเวณเกาะทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยได้แล้วอย่างน้อย 316 คน และพบร่างผู้เสียชีวิต 15 ราย
ภาพจาก City Government of Isabela de Basilan
รายงานเผยว่า เรือ M/V Trisha Kerstin 3 ซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับขนส่งสินค้าและรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างเกาะ เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองซัมบวงกา มุ่งหน้าไปยังเกาะโจโล ของจังหวัดซูลู พร้อมกับผู้โดยสาร 332 คน และลูกเรืออีกจำนวนหนึ่ง ก่อนจะเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นหลังเที่ยงคืน
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เรือล่ม อีกทั้งสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ โดยเรือล่มกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งของหมู่บ้านบนเกาะ ในจังหวัดบาซีลัน ประมาณ 2 กิโลเมตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mayor Arsina Kahing-Nanoh
ด้าน โรเมล ดูอา ผู้บัญชาการหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (PCG) เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยอยู่บนเรือลำดังกล่าวพอดี จึงมีการโทร. แจ้งทางหน่วยให้เร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือ ขณะที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิต
ทั้งนี้ ทางหน่วยยามชายฝั่ง พร้อมด้วยเรือจากกองทัพเรือ เครื่องบินลาดตระเวน เฮลิคอปเตอร์กองทัพ ตลอดจนกองเรือประมงจำนวนมาก ต่างเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามช่วยเหลือผู้สูญหาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mayor Arsina Kahing-Nanoh
โรเมล เผยว่า จากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้เรือล่ม อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเรือลำนี้ก่อนออกจากท่าแล้ว และไม่มีสัญญาณการบรรทุกน้ำหนักเกินแต่อย่างใด
อนึ่ง อุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นเป็นประจำในฟิลิปปินส์ ซึ่งมักจะมีพายุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตลอดจนปัญหาเรือไม่ได้รับการบำรุงรักษา ความแออัด และการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่เคร่งครัด โดยเฉพาะกับพื้นที่ห่างไกล โดยในวันศุกร์ (23 มกราคม) ก็เพิ่งเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าที่มีธงสิงคโปร์ ล่มหลังออกจากเกาะมินดาเนา มุ่งหน้าไปจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mayor Arsina Kahing-Nanoh
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, Aaljazeera