ระทึก เรือเฟอร์รี่จมกลางทะเลฟิลิปปินส์ ลอยเคว้งกว่า 350 ราย สลดดับแล้ว 15

          เรือเฟอร์รี่ล่มกลางทะเล ทางใต้ของฟิลิปปินส์ พบบรรทุกคนกว่า 350 ราย สลดเจอศพแล้ว 15 ร่าง จนท.เร่งช่วยเหลือ ยังไม่ชัดสาเหตุ  

เรือเฟอร์รี่จมทะเลฟิลิปปินส์
ภาพจาก City Government of Isabela de Basilan

          วันที่ 26 มกราคม 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ซึ่งบรรทุกคนมากกว่า 350 ชีวิต ล่มกลางทะเล บริเวณเกาะทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยได้แล้วอย่างน้อย 316 คน และพบร่างผู้เสียชีวิต 15 ราย 

เรือเฟอร์รี่จมทะเลฟิลิปปินส์
ภาพจาก City Government of Isabela de Basilan

          รายงานเผยว่า เรือ M/V Trisha Kerstin 3 ซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับขนส่งสินค้าและรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างเกาะ เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองซัมบวงกา มุ่งหน้าไปยังเกาะโจโล ของจังหวัดซูลู พร้อมกับผู้โดยสาร 332 คน และลูกเรืออีกจำนวนหนึ่ง ก่อนจะเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นหลังเที่ยงคืน
 
          เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เรือล่ม อีกทั้งสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ โดยเรือล่มกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งของหมู่บ้านบนเกาะ ในจังหวัดบาซีลัน ประมาณ 2 กิโลเมตร 

เรือเฟอร์รี่จมทะเลฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mayor Arsina Kahing-Nanoh

          ด้าน โรเมล ดูอา ผู้บัญชาการหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (PCG) เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยอยู่บนเรือลำดังกล่าวพอดี จึงมีการโทร. แจ้งทางหน่วยให้เร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือ ขณะที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิต 

          ทั้งนี้ ทางหน่วยยามชายฝั่ง พร้อมด้วยเรือจากกองทัพเรือ เครื่องบินลาดตระเวน เฮลิคอปเตอร์กองทัพ ตลอดจนกองเรือประมงจำนวนมาก ต่างเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามช่วยเหลือผู้สูญหาย

เรือเฟอร์รี่จมทะเลฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mayor Arsina Kahing-Nanoh

          โรเมล เผยว่า จากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้เรือล่ม อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเรือลำนี้ก่อนออกจากท่าแล้ว และไม่มีสัญญาณการบรรทุกน้ำหนักเกินแต่อย่างใด 

          อนึ่ง อุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้นเป็นประจำในฟิลิปปินส์ ซึ่งมักจะมีพายุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตลอดจนปัญหาเรือไม่ได้รับการบำรุงรักษา ความแออัด และการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่เคร่งครัด โดยเฉพาะกับพื้นที่ห่างไกล โดยในวันศุกร์ (23 มกราคม) ก็เพิ่งเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าที่มีธงสิงคโปร์ ล่มหลังออกจากเกาะมินดาเนา มุ่งหน้าไปจีน  

เรือเฟอร์รี่จมทะเลฟิลิปปินส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mayor Arsina Kahing-Nanoh

ขอบคุณข้อมูลจาก CNNAaljazeera


โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569 เวลา 12:45:19
