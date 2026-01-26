HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์ คนด่าเปิง จนบีทีเอสเคลื่อนไหวแล้ว

          อย่าหาทำ หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์ คนดูเป็นล้าน แต่ทัวร์ลง สุดท้ายขอโทษ ด้านบีทีเอส ตอบโต้แล้ว

หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          วันที่ 26 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ มีการเล่าเรื่องราวหนุ่มรายหนึ่ง ทำคลิปคอนเทนต์ว่าถูกขโมยโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าบีทีเอสจนมีคนดูเป็นล้าน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คนดูไม่ขำด้วย มองว่าเป็นการทำให้รถไฟฟ้าบีทีเอสเสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้าคนต่างชาติมาดูแล้วตีความไม่ออก อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไทยไม่ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          จนล่าสุด เจ้าตัวต้องออกมาขอโทษว่าที่ทำคลิปไปนั้น ทำคลิปเล่น ๆ กับเพื่อนเท่านั้น ไม่ได้ฉุกคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ขอโทษที่ทำให้บริษัท ประเทศไทยเสียหาย ไม่มีเจตนาทำให้ใครเดือดร้อน

หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          ด้านรถไฟฟ้าบีทีเอส ออกมาตอบโต้แล้วว่า การถ่ายรูป ถ่ายคลิปในระบบรถไฟฟ้าทำได้ แต่ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้า

หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์ คนด่าเปิง จนบีทีเอสเคลื่อนไหวแล้ว โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569 เวลา 13:11:16 5,187 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย