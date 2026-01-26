หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์ คนด่าเปิง จนบีทีเอสเคลื่อนไหวแล้ว

อย่าหาทำ หนุ่มทำคอนเทนต์ขึ้นบีทีเอส เจอขโมยโทรศัพท์ คนดูเป็นล้าน แต่ทัวร์ลง สุดท้ายขอโทษ ด้านบีทีเอส ตอบโต้แล้ว
วันที่ 26 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ มีการเล่าเรื่องราวหนุ่มรายหนึ่ง ทำคลิปคอนเทนต์ว่าถูกขโมยโทรศัพท์บนรถไฟฟ้าบีทีเอสจนมีคนดูเป็นล้าน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คนดูไม่ขำด้วย มองว่าเป็นการทำให้รถไฟฟ้าบีทีเอสเสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้าคนต่างชาติมาดูแล้วตีความไม่ออก อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไทยไม่ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
จนล่าสุด เจ้าตัวต้องออกมาขอโทษว่าที่ทำคลิปไปนั้น ทำคลิปเล่น ๆ กับเพื่อนเท่านั้น ไม่ได้ฉุกคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ขอโทษที่ทำให้บริษัท ประเทศไทยเสียหาย ไม่มีเจตนาทำให้ใครเดือดร้อน
ด้านรถไฟฟ้าบีทีเอส ออกมาตอบโต้แล้วว่า การถ่ายรูป ถ่ายคลิปในระบบรถไฟฟ้าทำได้ แต่ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้า
