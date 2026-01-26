ดาราเรียลลิตี้ ลืมผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอดเป็นเดือน น้องสาวกลิ่นเหมือนหนูตาย

ดาราเรียลลิตี้ แชร์ประสบการณ์สะพรึง ลืมผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในช่องคลอดเป็นเดือน สภาพน้องสาวกลิ่นเหมือนหนูตาย
เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวของ ซาวันนาห์ มิลเลอร์ (Savannah Miller) นักแสดงสาวชาวอเมริกัน วัย 24 ปี ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์มาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ภายหลังจากเธอออกมาเปิดใจแชร์ประสบการณ์สุดสะพรึงเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสาว ๆ เมื่อเธอเผลอลืมผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในช่องคลอดนานเป็นเดือน ส่งผลให้ "น้องสาว" มีกลิ่นเหมือนหนูตาย
มิลเลอร์ มีชื่อเสียงจากรายการเรียลลิตี้ทาง Netflix เรื่อง The Circle ซีซั่น 7 เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 เธอได้ออกมาเล่า "ประสบการณ์ฝันร้าย" เผยว่า สมัยที่เธออายุ 22 ปี ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัย วันหนึ่งเธอได้ออกไปเที่ยวบาร์กับเพื่อน ๆ ในตอนกลางคืน ขณะนั้นเธอมีประจำเดือนแต่ใกล้หมดแล้ว เธอจึงใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเพื่อป้องกันเลือดประจำเดือนไหลออกมา
อย่างไรก็ดี ในคืนนั้นเธอปาร์ตี้หนักมาก และดื่มกันทั้งคืน จนทำให้เธอลืมไปว่าใส่ผ้าอนามัยแบบสอดอยู่ แล้ววันต่อมาประจำเดือนของเธอก็หยุด และสายของผ้าอนามัยแบบสอดก็หายไป จึงทำให้เธอลืมไปเสียสนิทว่า ด้านในช่องของเธอมีผ้าอนามัยแบบสอดอยู่
หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 2-3 วัน อยู่ ๆ มิลเลอร์ก็รู้สึกไม่สบายบริเวณช่องคลอด โดยมีอาการคันอย่างรุนแรง และมีกลิ่นเหม็นออกมาจากอวัยวะเพศของเธอ เธออธิบายถึงความรู้สึกนั้นว่า "เหมือนหนูคลานเข้าไปในร่างกายขณะที่ฉันหลับ และตายอยู่ข้างในช่องคลอดของฉัน" แต่ในขณะนั้นเธอคิดว่ามันเป็นเพียงกลิ่นของเลือดประจำเดือนที่ตกค้าง
หลังจากนั้น มิลเลอร์ยังคงไปเรียนตามปกติ และยังคงใช้ผ้าอนามัยแบบสอด โดยหารู้ไม่ว่า เมื่อเธอสอดอันใหม่เข้าไป ทำให้อันเก่าที่ค้างอยู่ในตอนแรกถูกดันเข้าไปลึกขึ้นในช่องคลอด ระหว่างนั้น เธอได้ไปตรวจที่คลินิกของวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบความผิดปกติใด ๆ และผลการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นลบ
ในช่วงแรกแพทย์คาดว่า มิลเลอร์อาจจะมีภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis หรือ BV) แต่ก็ยังมีข้อขัดแย้ง เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่มีกลิ่นแบบนี้ จึงจำเป็นต้องติดตามอาการต่อไป จนเมื่อไปพบแพทย์ครั้งที่ 3 ผลการตรวจร่างกายของเธอพบเศษสิ่งผิดปกติที่น่าจะเป็นผ้าอนามัยแบบสอดในตัวอย่างปัสสาวะ แพทย์จึงสงสัยว่าเธอน่าจะใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไว้ข้างใน
ในตอนนั้น มิลเลอร์ทั้งตกใจและรู้สึกไม่อนากจะเชื่อ เพราะจำได้ว่าทุกครั้งที่เธอใส่ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไป เธอได้เอามันออกมาแล้วทุกครั้ง แต่เธอกลับลืมในวันที่ไปบาร์ครั้งนั้นไปโดยสิ้นเชิง ในที่สุด แพทย์ก็พบผ้าอนามัยแบบสอดที่อยู่ลึกเข้าไปในช่องคลอดของเธอ และนำออกมาได้สำเร็จ หลังจากอยู่ในนั้นมาประมาณ 1 เดือน โดยโชคดีที่เธอไม่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ แพทย์ได้สั่งยาปฏิชีวนะให้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน
หลายปีต่อมา มิลเลอร์ยังคงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้น เธอสารภาพว่า ประสบการณ์ครั้งนี้มันน่าสยดสยองมากจริง ๆ และเป็นโชคดีของเธออย่างยิ่งที่มันไม่กลายเป็นการติดเชื้อร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้ โดยเธอหวังว่าเรื่องของเธอจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้หญิงใส่ใจเรื่องสุขอนามัยในช่วงมีประจำเดือนมากขึ้น
สำหรับผ้าอนามัยแบบสอด ตามคำแนะนำควรเปลี่ยนทุก 4-8 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและลดความเสี่ยงภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Toxic Shock Syndrome หรือ TSS) ซึ่งจะปล่อยสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้บางยี่ห้อจะบอกว่าใช้ได้นานถึง 8 ชั่วโมง แต่ควรเปลี่ยนตามปริมาณประจำเดือน และไม่ควรใส่เกิน 8 ชั่วโมงเด็ดขาด
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, New York Post