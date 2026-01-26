HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดาราเรียลลิตี้ ลืมผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอดเป็นเดือน น้องสาวกลิ่นเหมือนหนูตาย

          ดาราเรียลลิตี้ แชร์ประสบการณ์สะพรึง ลืมผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในช่องคลอดเป็นเดือน สภาพน้องสาวกลิ่นเหมือนหนูตาย 

ดาราเรียลลิตี้ ลืมผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอด

          เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวของ ซาวันนาห์ มิลเลอร์ (Savannah Miller) นักแสดงสาวชาวอเมริกัน วัย 24 ปี ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์มาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ภายหลังจากเธอออกมาเปิดใจแชร์ประสบการณ์สุดสะพรึงเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสาว ๆ เมื่อเธอเผลอลืมผ้าอนามัยแบบสอดไว้ในช่องคลอดนานเป็นเดือน ส่งผลให้ "น้องสาว" มีกลิ่นเหมือนหนูตาย 

          มิลเลอร์ มีชื่อเสียงจากรายการเรียลลิตี้ทาง Netflix เรื่อง The Circle ซีซั่น 7 เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 เธอได้ออกมาเล่า "ประสบการณ์ฝันร้าย" เผยว่า สมัยที่เธออายุ 22 ปี ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัย วันหนึ่งเธอได้ออกไปเที่ยวบาร์กับเพื่อน ๆ ในตอนกลางคืน ขณะนั้นเธอมีประจำเดือนแต่ใกล้หมดแล้ว เธอจึงใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเพื่อป้องกันเลือดประจำเดือนไหลออกมา 

          อย่างไรก็ดี ในคืนนั้นเธอปาร์ตี้หนักมาก และดื่มกันทั้งคืน จนทำให้เธอลืมไปว่าใส่ผ้าอนามัยแบบสอดอยู่ แล้ววันต่อมาประจำเดือนของเธอก็หยุด และสายของผ้าอนามัยแบบสอดก็หายไป จึงทำให้เธอลืมไปเสียสนิทว่า ด้านในช่องของเธอมีผ้าอนามัยแบบสอดอยู่  

          หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 2-3 วัน อยู่ ๆ มิลเลอร์ก็รู้สึกไม่สบายบริเวณช่องคลอด โดยมีอาการคันอย่างรุนแรง และมีกลิ่นเหม็นออกมาจากอวัยวะเพศของเธอ เธออธิบายถึงความรู้สึกนั้นว่า "เหมือนหนูคลานเข้าไปในร่างกายขณะที่ฉันหลับ และตายอยู่ข้างในช่องคลอดของฉัน" แต่ในขณะนั้นเธอคิดว่ามันเป็นเพียงกลิ่นของเลือดประจำเดือนที่ตกค้าง 

ดาราเรียลลิตี้ ลืมผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอด

          หลังจากนั้น มิลเลอร์ยังคงไปเรียนตามปกติ และยังคงใช้ผ้าอนามัยแบบสอด โดยหารู้ไม่ว่า เมื่อเธอสอดอันใหม่เข้าไป ทำให้อันเก่าที่ค้างอยู่ในตอนแรกถูกดันเข้าไปลึกขึ้นในช่องคลอด ระหว่างนั้น เธอได้ไปตรวจที่คลินิกของวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบความผิดปกติใด ๆ และผลการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นลบ 

          ในช่วงแรกแพทย์คาดว่า มิลเลอร์อาจจะมีภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis หรือ BV) แต่ก็ยังมีข้อขัดแย้ง เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่มีกลิ่นแบบนี้ จึงจำเป็นต้องติดตามอาการต่อไป จนเมื่อไปพบแพทย์ครั้งที่ 3 ผลการตรวจร่างกายของเธอพบเศษสิ่งผิดปกติที่น่าจะเป็นผ้าอนามัยแบบสอดในตัวอย่างปัสสาวะ แพทย์จึงสงสัยว่าเธอน่าจะใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไว้ข้างใน 
          
          ในตอนนั้น มิลเลอร์ทั้งตกใจและรู้สึกไม่อนากจะเชื่อ เพราะจำได้ว่าทุกครั้งที่เธอใส่ผ้าอนามัยแบบสอดเข้าไป เธอได้เอามันออกมาแล้วทุกครั้ง แต่เธอกลับลืมในวันที่ไปบาร์ครั้งนั้นไปโดยสิ้นเชิง ในที่สุด แพทย์ก็พบผ้าอนามัยแบบสอดที่อยู่ลึกเข้าไปในช่องคลอดของเธอ และนำออกมาได้สำเร็จ หลังจากอยู่ในนั้นมาประมาณ 1 เดือน โดยโชคดีที่เธอไม่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ แพทย์ได้สั่งยาปฏิชีวนะให้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน   

          หลายปีต่อมา มิลเลอร์ยังคงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้น เธอสารภาพว่า ประสบการณ์ครั้งนี้มันน่าสยดสยองมากจริง ๆ และเป็นโชคดีของเธออย่างยิ่งที่มันไม่กลายเป็นการติดเชื้อร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้ โดยเธอหวังว่าเรื่องของเธอจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้หญิงใส่ใจเรื่องสุขอนามัยในช่วงมีประจำเดือนมากขึ้น

          สำหรับผ้าอนามัยแบบสอด ตามคำแนะนำควรเปลี่ยนทุก 4-8 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและลดความเสี่ยงภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Toxic Shock Syndrome หรือ TSS) ซึ่งจะปล่อยสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้บางยี่ห้อจะบอกว่าใช้ได้นานถึง 8 ชั่วโมง แต่ควรเปลี่ยนตามปริมาณประจำเดือน และไม่ควรใส่เกิน 8 ชั่วโมงเด็ดขาด 

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, New York Post

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดาราเรียลลิตี้ ลืมผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอดเป็นเดือน น้องสาวกลิ่นเหมือนหนูตาย โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2569 เวลา 15:45:50
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย