หนุ่มเห็นแฟนเปลี่ยนไป แอบล็อกอินไลน์แล้วใจสั่น ยิ่งตอนคุยกับเพื่อนสนิทยิ่งจี๊ด

          หนุ่มเห็นแฟนเปลี่ยนไปหลังเปลี่ยนที่ทำงาน กระทั่งแอบล็อกอินไลน์ จึงรู้ความจริง ยิ่งอ่านยิ่งเจ็บปวด แถมไปบอกเพื่อนไว้แบบนี้อีก ร้ายจริง ๆ


แชตนอกใจ


          วันที่ 26 มกราคม 2569 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอมรายหนึ่ง มีการเล่าเรื่องการถูกแฟนนอกใจ สามารถจับโป๊ะได้ตอนเปิดแชต จนต้องเดินออกมาเอง

          ผมคบหาอยู่กินกับแฟนคนนี้มา 1 ปี 4 เดือน ทุกอย่างปกติจนกระทั่งเธอเปลี่ยนที่ทำงาน อยู่มาวันนึง เธอกลับบ้านเวลา 2 ทุ่ม 40 เธอให้เหตุผลว่าทำโอที

          ผมเชื่อครับ แต่ความแปลกคือ เธอไม่ยอมอาบน้ำ เธอนอนเลยแล้วหลับไป ต่อมสงสัยผมจึงทำงาน ผมเช็กกระเป๋าเธอ เจอยาเลื่อนประจำเดือน เช็กโทรศัพท์ เจอสลิปโอนเงินแปลก ๆ เจอว่า เธอซื้อสเปรย์หอยหวาน เจอแชตไลน์โรงแรมที่ซ่อนไว้ ซึ่งผมเปิดอ่านแชตนั้นไม่ได้เพราะเกรงจะเกิดพิรุธ

          ผมตัดสินใจ ล็อกอินไลน์ของเธอในเครื่องผม แล้วผมก็ทำตัวเป็นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนเช้าผมจึงรอความคืบหน้าต่าง ๆ จากไลน์ของเธอ


          บ่ายวันรุ่งขึ้นนั่นเอง ผมตรวจสอบการโอนเงินของแฟน จึงลองทักไปขอจองโรงแรม จึงพบว่า มันคือการโอนเงินจ่ายค่าห้อง เย็นวันเดียวกันผมตัดสินใจเก็บของออกจากบ้านแล้วย้ายหนีเธอ ปิดทุกช่องทางการติดต่อ และแล้วในคืนนั้นเธอเปิดแชตโรงแรมอีกครั้ง ทำให้ผมได้เห็นว่า การโอนเงินคือจองห้องไว้ ในอีก 3 วันข้างหน้า ผมรู้ทั้งวันที่ เวลาเข้าพัก และเวลาออก แต่ผมเลือกที่จะจบทุกอย่างแบบเงียบ ๆ ผมเห็นเเชตเธอบอกคนอื่นว่า ผมทิ้งเธอไปแล้ว ทิ้งไปมีคนอื่น ถึงผมจะทิ้งเธอไป แต่เธอยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมาย ด้วยการต่อเวลาจนถึงเช้าในโรงแรมนั้น

          ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำอย่างไรหากเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้ บุกไปที่โรงแรม ทำให้มันอับอายหรือปล่อยไป

          ทั้งนี้ กระทู้ต้นทางถูกเว็บไซต์พันทิปลบไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจากในตัวแชตมีการเปิดหน้า เปิดชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แชตนอกใจ







