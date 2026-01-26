HILIGHT
เปิดจุดโป๊ะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้า ยึดเงิน 19 ล้าน แอบปล่อยบิตคอยน์ให้จีนเทา

          จับผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้า ยึดเงิน 19 ล้าน แอบปล่อยบิตคอยน์ให้กลุ่มจีนเทา ชี้เป้าหลักฐานที่โป๊ะคือ ร่ำรวยผิดปกติ


จับทุจริต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

          วันที่ 26 มกราคม 2569 รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจค้นเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลจำนวน 3,642 เครื่อง พร้อมพยานหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ จนนำไปสู่การขอศาลออกหมายค้น 7 เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

          ผลการตรวจค้นพบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 3 ราย ซึ่งมีตำแหน่งระดับบริหารและปฏิบัติการ มีพฤติการณ์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้แก่ขบวนการเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ทั้งการจัดหาโกดัง อำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าและหม้อแปลง ตรวจสอบโหลดไฟ รวมถึงรับผลประโยชน์เป็นรายเดือนตั้งแต่หลักแสนถึงประมาณ 4 แสนบาท โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา และสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางการเงิน และการทุจริต



          การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนายทุนและเครือข่ายจีนเทา รวมถึงบุคคลที่ต้องสงสัยว่าพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม โดยตรวจยึดพยานหลักฐานจำนวนมาก อาทิ โทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด และเอกสารทางคดีจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมมือกันเป็นขบวนการอย่างเป็นระบบ

          ต่อมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฯ จำนวน 3 จุด ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดชลบุรี ผลจากการตรวจค้นพบเงินสดและหลักฐานการนำเงินฝากเข้าธนาคาร รวมมูลค่ากว่า 19,038,000 บาท พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม โดยพบว่ารายได้ที่ตรวจสอบได้ไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินที่ครอบครอง ซึ่งเข้าข่ายการร่ำรวยผิดปกติ หลังจากนี้จะเร่งรัดสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป



จับทุจริต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จับทุจริต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จับทุจริต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จับทุจริต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ




เปิดจุดโป๊ะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้า ยึดเงิน 19 ล้าน แอบปล่อยบิตคอยน์ให้จีนเทา
