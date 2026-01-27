หญิงช็อก จับได้ลูกสาวแอบคบกับพ่อเลี้ยง ปิดบังกว่า 3 ปีจนเรื่องแดง ไม่สำนึกจนต้องตัดขาด

หญิงระบาย ลูกสาวแอบเป็นชู้กับสามีใหม่นานกว่า 3 ปี จับได้กลับไม่สำนึก กลุ้มใจตัดสินใจถูกไหมที่เลือกตัดทั้งคู่ออกจากชีวิต
วันที่ 25 มกราคม 2569 รายการพุธทอล์คพุธโทร ทาง EFM94 เผยคลิป ตอน "คนที่รักร้ายที่สุด เพิ่งรู้ว่าแฟนของลูก คือสามีเราเอง" เป็นเรื่องราวของ คุณโอลีฟ หญิงวัย 38 ปี ปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนตกใจ เมื่อลูกสาววัย 17 ปี แอบมีความสัมพันธ์กับพ่อเลี้ยงของตัวเองเป็นเวลานาน จนสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจตัดขาดกับลูกและคนรัก เพื่อปกป้องสภาพจิตใจและเดินหน้าชีวิตต่อไป
คุณโอลีฟ เล่าว่า เธอคบหากับแฟนวัย 39 ปี มานานกว่า 9 ปี และฝ่ายชายเข้ามาดูแลลูกสาวตั้งแต่เด็ก หลังลูกย้ายมาอยู่ด้วยตอนอายุ 13 ปี ก่อนจะมีคนใกล้ตัวเข้ามาเตือนถึงความไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ จนเธอพบแชตของทั้งคู่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคู่รักกัน แต่ทั้งสองคนยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา ลูกสาวตัดสินใจไปแจ้งความพ่อเลี้ยง เพราะอยากยุติความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่เธอนั้นเพิ่งมาทราบภายหลังว่า ทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเกิดขึ้นจริง ก่อนหน้านี้เป็นการคบหากันแบบลับ ๆ ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2–3 ปีแล้ว
หลังทราบความจริง เธอพยายามแยกลูกออกจากพ่อเลี้ยง ด้วยการให้ลูกไปเช่าที่พักอยู่ภายนอก และยังไม่เลิกรากับฝ่ายชายในทันที แต่พบว่าทั้งคู่ยังคงติดต่อและแอบพบกันอยู่ตลอด จนสุดท้ายเธอตัดสินใจเลิกรากับฝ่ายชาย และตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกสาวด้วยเช่นกัน
หลังจากตัดแม่ลูกกัน สิ่งที่เสียใจคือลูกสาวไม่มีท่าทีสำนึกผิดหรือกล่าวคำขอโทษ และยังคงติดต่อกับฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนของแม่ ทั้งที่เธอเลี้ยงดูสั่งสอนลูกมาอย่างดี แต่กลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น จึงอยากรู้ว่าตนเองนั้นตัดสินใจถูกหรือไม่ ที่ตัดทั้งสองคนออกจากชีวิตและไม่อยากรับรู้เรื่องราวของทั้งคู่แล้ว