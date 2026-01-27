HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงช็อก จับได้ลูกสาวแอบคบกับพ่อเลี้ยง ปิดบังกว่า 3 ปีจนเรื่องแดง ไม่สำนึกจนต้องตัดขาด

          หญิงระบาย ลูกสาวแอบเป็นชู้กับสามีใหม่นานกว่า 3 ปี จับได้กลับไม่สำนึก กลุ้มใจตัดสินใจถูกไหมที่เลือกตัดทั้งคู่ออกจากชีวิต



          วันที่ 25 มกราคม 2569 รายการพุธทอล์คพุธโทร ทาง EFM94 เผยคลิป ตอน "คนที่รักร้ายที่สุด เพิ่งรู้ว่าแฟนของลูก คือสามีเราเอง" เป็นเรื่องราวของ คุณโอลีฟ หญิงวัย 38 ปี ปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนตกใจ เมื่อลูกสาววัย 17 ปี แอบมีความสัมพันธ์กับพ่อเลี้ยงของตัวเองเป็นเวลานาน จนสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจตัดขาดกับลูกและคนรัก เพื่อปกป้องสภาพจิตใจและเดินหน้าชีวิตต่อไป

          คุณโอลีฟ เล่าว่า เธอคบหากับแฟนวัย 39 ปี มานานกว่า 9 ปี และฝ่ายชายเข้ามาดูแลลูกสาวตั้งแต่เด็ก หลังลูกย้ายมาอยู่ด้วยตอนอายุ 13 ปี ก่อนจะมีคนใกล้ตัวเข้ามาเตือนถึงความไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ จนเธอพบแชตของทั้งคู่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคู่รักกัน แต่ทั้งสองคนยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

          อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา ลูกสาวตัดสินใจไปแจ้งความพ่อเลี้ยง เพราะอยากยุติความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่เธอนั้นเพิ่งมาทราบภายหลังว่า ทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเกิดขึ้นจริง ก่อนหน้านี้เป็นการคบหากันแบบลับ ๆ ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2–3 ปีแล้ว

          หลังทราบความจริง เธอพยายามแยกลูกออกจากพ่อเลี้ยง ด้วยการให้ลูกไปเช่าที่พักอยู่ภายนอก และยังไม่เลิกรากับฝ่ายชายในทันที แต่พบว่าทั้งคู่ยังคงติดต่อและแอบพบกันอยู่ตลอด จนสุดท้ายเธอตัดสินใจเลิกรากับฝ่ายชาย และตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกสาวด้วยเช่นกัน

          หลังจากตัดแม่ลูกกัน สิ่งที่เสียใจคือลูกสาวไม่มีท่าทีสำนึกผิดหรือกล่าวคำขอโทษ และยังคงติดต่อกับฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนของแม่ ทั้งที่เธอเลี้ยงดูสั่งสอนลูกมาอย่างดี แต่กลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น จึงอยากรู้ว่าตนเองนั้นตัดสินใจถูกหรือไม่ ที่ตัดทั้งสองคนออกจากชีวิตและไม่อยากรับรู้เรื่องราวของทั้งคู่แล้ว




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงช็อก จับได้ลูกสาวแอบคบกับพ่อเลี้ยง ปิดบังกว่า 3 ปีจนเรื่องแดง ไม่สำนึกจนต้องตัดขาด โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2569 เวลา 10:42:08 2,838 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย