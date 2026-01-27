หญิงซื้อแหวนเพชร มา 3 ปี อึ้งราคาตกแรง ชี้กระบอกเงินที่ได้แถม ตอนนี้ยังราคาสูงกว่า

หญิงซื้อแหวนเพชร แบรนด์พรีเมียม อึ้งแค่ 3 ปี ราคาตกแรง ของแถมที่ได้มาราคาแซงไปไกล เตือนใจคนซื้อเพชร ชี้กระบอกน้ำเงินที่ได้ฟรี ตอนนี้ราคาเกือบหมื่น
ภาพจาก Hk01
ในขณะที่หลายคนพอจะรู้แล้วว่าเพชรนั้นมักจะราคาตกตอนขาย โดยเฉพาะเพชรเม็ดเล็ก ๆ ที่มีคุณภาพต่ำ ยากที่จะนำมาลงทุนระยะยาว แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้หญิงชาวจีนคนหนึ่งจึงท้อใจ หลังรู้ว่าแหวนเพชรแบรนด์พรีเมียมที่ซื้อมาในราคาแพง ขณะนี้กลับมีราคาตก จนมูลค่าต่ำยิ่งกว่าของแถมที่ได้รับมาฟรีด้วยซ้ำ
โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ปัจจุบันราคาเงินในตลาดซื้อขายที่จีนมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ หลาย ๆ คนที่มีของใช้ที่ทำจากเงินจึง ตัดสินใจนำมาปล่อยขายทำกำไร นางสาวหวัง จากมณฑลเสฉวน เองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเธอเคยมีกระบอกเก็บอุณหภูมิใบหนึ่งที่ทำจากเงิน ที่ได้มาเป็นของแถมตอนซื้อแหวนเพชรเมื่อ 3 ปีก่อน จึงอดไม่ได้ที่จะลองนำมาตีราคา
เมื่อตรวจสอบดู พบว่ากระบอกเก็บอุณหภูมิใบนี้มีสลักสัญลักษณ์ เงิน 999 ซึ่งสื่อถึงเงินบริสุทธิ์ 99.9% ตอนที่ได้รับมาเธอไม่ได้สนใจอะไรของแถมชิ้นนี้นัก จึงเก็บไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้นำมาใช้งาน
เมื่อนำกระบอกมาชั่ง พบว่ามีน้ำหนักประมาณ 380 กรัม โดยเธอคาดว่าส่วนที่เป็นเงินด้านในกระบอกน่าจะมีน้ำหนักประมาณ 70-80 กรัม ดังนั้นเมื่อเทียบกับราคาเงินบริสุทธิ์ที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน กระบอกใบนี้น่าจะนำไปขายได้เกือบ 2,000 หยวน (ราว 8,900 บาท) เลยทีเดียว
ภาพจาก Hk01
ในขณะที่แหวนเพชรซึ่งซื้อมาในปี 2566 ด้วยมูลค่าเกือบ 6,200 หยวน (ราว 27,000 บาท) ปัจจุบันเธอลองนำไปสอบถามกับร้านรับซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ หลายเจ้า พบว่าราคาตกแรง แหวนวงนี้ปัจจุบันเหลือมูลค่าประมาณ 700 หยวน (ราว 3,100 บาท) เท่านั้น เนื่องจากเพชรมีขนาดเล็ก มีกะรัตน้อย แม้จะเป็นแหวนจากแบรนด์เครื่องประดับพรีเมียมก็ตาม
"เดิมฉันคิดว่าเพชรน่าจะคงมูลค่าของมันไว้ได้ดี ไม่คิดเลยว่าผ่านไปไม่กี่ปี มันกลับมีมูลค่าน้อยยิ่งกว่าของแถมซะอีก" นางสาวหวัง ระบุ ยอมรับว่ามูลค่าที่ผกผันนี้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริง ๆ
ด้านแหล่งข่าวจากวงการอัญมณี ยืนยันว่าในปี 2366 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเงินมักจะถูกนำมาผลิตเพื่อแจกเป็นของขวัญ ส่งเสริมการขายอัญมณีที่มีราคาสูง โดยตอนนั้นเงินสเตอร์ลิง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตมีราคาเพียงกรัมละ 4-5 หยวน (ราว 17-22 บาท) เท่านั้น
ภาพจาก Hk01
ส่วนกระบอกดังกล่าว ต่อให้ไม่ใช่เงินแท้ แต่ผลิตจากเงินสเตอร์ลิงประมาณ 70-80 กรัม ก็น่าจะมีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 300-400 หยวน (ราว 1,300-1,700 บาท) จึงนำมาทำเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
ทั้งนี้ ตนยอมรับว่าระยะหลังมานี้ มีลูกค้าจำนวนมากที่ย้อนกลับมาสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าการขายคืนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกี่ยวกับเงิน ที่เคยได้รับแถมมาเป็นของขวัญก่อนหน้านี้
