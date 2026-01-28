HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อื้อหือ นร.สาวใส่ชุดหวิว แชะภาพในห้องเรียน สังคมตั้งคำถาม หนังสือรุ่นแบบใด

          อื้อหือ ภาพถ่ายหนังสือรุ่นสาว ม.ปลาย ใส่ชุดหวิว นั่งโพสในห้องเรียน กลายเป็นดราม่าสนั่น พบเกิดขึ้นที่เวียดนาม สังคมตั้งคำถาม ล่าสุดคนในภาพแจงแล้ว 

นร.สาวใส่ชุดหวิว แชะภาพในห้องเรียน
ภาพจาก TikTok Tờ Nờ_

          วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha มีรายงานกรณีภาพถ่ายชุดหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกออนไลน์ หลังมีคนปล่อยภาพหนังสือรุ่นของโรงเรียนมัธยมสตรีในจังหวัดบั๊กนิญ ของเวียดนาม พร้อมตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสม 

          ภาพดังกล่าวถูกปล่อยผ่าน Threads เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมข้อความตั้งคำถามว่า "นี่มันหนังสือรุ่นประเภทไหนกัน"

          โดยมีการโชว์ภาพหญิงสาว 2 คน ที่ฝ่ายหนึ่งสวมชุดเครื่องแบบนักเรียน ส่วนอีกคนอยู่ในชุดวาบหวิว ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะนักเรียน ลักษณะเหมือนกำลังถ่ายในห้องเรียน โดยเชื่อว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุการณ์นี้ คือโรงเรียนมัธยมปลาย Que Vo 2 ในจังหวัดบั๊กนิญ 

          ชุดและการแสดงออกที่ปรากฏ ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ต่างจากภาพถ่ายจบการศึกษาทั่ว ๆ ไปที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และช่วงเวลาใส ๆ ของชีวิตในวัยเรียน โดยมีคอมเมนต์เช่น 

          "ที่นี่คือโรงเรียน แต่พวกเธอกลับแต่งตัวไม่เหมาะสมแบบนี้"

          "ที่ถ่ายภาพตอนเรียนจบก็เพื่อเก็บความทรงจำในชีวิตนักเรียนไว้ แต่ดูนี่สิ"

          ทั้งนี้ พบว่าเดิมทีภาพถูกปล่อยผ่าน TikTok @Tờ Nờ_ ก่อนจะถูกหยิบมาวิจารณ์ ซึ่งเพียงแค่วันเดียวคลิป TikTok ดังกล่าวก็มียอดวิวทะลุหลักล้าน และมีคอมเมนต์ถล่มทลาย

          แต่ในเช้าวันที่ 26 มกราคม ทางเจ้าของช่องได้ปิดการแสดงความคิดเห็นไปแล้ว รวมถึงซ่อนคลิปจากการมองเห็น พร้อมอธิบายว่า เธอไปถ่ายรูปจบการศึกษากับเพื่อน 2 คนในกลุ่มเต้น ซึ่งตอนแรกก็มีชุดคลุมสวมทับ จากนั้นในช่วงที่นักเรียนทั้งห้องลงไปรวมตัวกันที่สนามของโรงเรียน พวกเธอจึงถ่ายภาพนี้ โดยมีช่างภาพที่จ้างมาส่วนตัว

          ต่อมาตัวแทนของโรงเรียนมัธยมปลาย Que Vo 2 ก็ได้ออกมาเผยกับสื่อว่า ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะมีการเชิญผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนและครูมาพูดคุยในช่วงบ่าย เพื่อหารือและชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, langsontv


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อื้อหือ นร.สาวใส่ชุดหวิว แชะภาพในห้องเรียน สังคมตั้งคำถาม หนังสือรุ่นแบบใด โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2569 เวลา 14:47:09
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย