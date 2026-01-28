อื้อหือ ภาพถ่ายหนังสือรุ่นสาว ม.ปลาย ใส่ชุดหวิว นั่งโพสในห้องเรียน กลายเป็นดราม่าสนั่น พบเกิดขึ้นที่เวียดนาม สังคมตั้งคำถาม ล่าสุดคนในภาพแจงแล้ว
ภาพจาก TikTok Tờ Nờ_
วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha มีรายงานกรณีภาพถ่ายชุดหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกออนไลน์ หลังมีคนปล่อยภาพหนังสือรุ่นของโรงเรียนมัธยมสตรีในจังหวัดบั๊กนิญ ของเวียดนาม พร้อมตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสม
ภาพดังกล่าวถูกปล่อยผ่าน Threads เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมข้อความตั้งคำถามว่า "นี่มันหนังสือรุ่นประเภทไหนกัน"
โดยมีการโชว์ภาพหญิงสาว 2 คน ที่ฝ่ายหนึ่งสวมชุดเครื่องแบบนักเรียน ส่วนอีกคนอยู่ในชุดวาบหวิว ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะนักเรียน ลักษณะเหมือนกำลังถ่ายในห้องเรียน โดยเชื่อว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุการณ์นี้ คือโรงเรียนมัธยมปลาย Que Vo 2 ในจังหวัดบั๊กนิญ
ชุดและการแสดงออกที่ปรากฏ ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ต่างจากภาพถ่ายจบการศึกษาทั่ว ๆ ไปที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และช่วงเวลาใส ๆ ของชีวิตในวัยเรียน โดยมีคอมเมนต์เช่น
"ที่นี่คือโรงเรียน แต่พวกเธอกลับแต่งตัวไม่เหมาะสมแบบนี้"
"ที่ถ่ายภาพตอนเรียนจบก็เพื่อเก็บความทรงจำในชีวิตนักเรียนไว้ แต่ดูนี่สิ"
ทั้งนี้ พบว่าเดิมทีภาพถูกปล่อยผ่าน TikTok @Tờ Nờ_ ก่อนจะถูกหยิบมาวิจารณ์ ซึ่งเพียงแค่วันเดียวคลิป TikTok ดังกล่าวก็มียอดวิวทะลุหลักล้าน และมีคอมเมนต์ถล่มทลาย
แต่ในเช้าวันที่ 26 มกราคม ทางเจ้าของช่องได้ปิดการแสดงความคิดเห็นไปแล้ว รวมถึงซ่อนคลิปจากการมองเห็น พร้อมอธิบายว่า เธอไปถ่ายรูปจบการศึกษากับเพื่อน 2 คนในกลุ่มเต้น ซึ่งตอนแรกก็มีชุดคลุมสวมทับ จากนั้นในช่วงที่นักเรียนทั้งห้องลงไปรวมตัวกันที่สนามของโรงเรียน พวกเธอจึงถ่ายภาพนี้ โดยมีช่างภาพที่จ้างมาส่วนตัว
ต่อมาตัวแทนของโรงเรียนมัธยมปลาย Que Vo 2 ก็ได้ออกมาเผยกับสื่อว่า ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะมีการเชิญผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนและครูมาพูดคุยในช่วงบ่าย เพื่อหารือและชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, langsontv