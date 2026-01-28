ไวรัลร้านทอง โชว์ทองหราไม่มีปิดบัง แบบนี้ไม่กลัวโจรหรือ ดูชื่อร้านรู้เหตุผลทันที

ไวรัลร้านทอง โชว์ทองหราไม่มีปิดบัง แบบนี้ไม่กลัวโจรหรือ พอดูชื่อร้าน รู้เลย ทำไมไม่กลัว เตรียมเปิดธุรกิจอื่น ๆ เร็ว ๆ นี้
ภาพจาก TikTok @vorvrv
วันที่ 28 มกราคม 2569 TikTok @vorvrv มีการลงคลิปไวรัล 6 แสนครั้ง เกี่ยวกับร้านทองแห่งหนึ่งที่มีการโชว์ทองในร้านแบบไม่มีผ้าคลุมคอยปิดบัง คนข้างนอกมองทะลุเข้าไปได้ทันที เจอแบบนี้ก็ได้แต่สงสัยว่า ไม่กลัวโจรหรือ ?
ทว่าเมื่อดูชื่อร้านก็เข้าใจกระจ่าง เพราะร้านนี้ชื่อว่า "ห้างทอง เหมือนเป๊ะ" อยู่ใน จ.เพชรบุรี แต่ความจริงเป็นแค่ชื่อเท่านั้นที่ดูเก๊ เพราะสุดท้ายร้านนี้ก็ขายทองจริง เตรียมเปิดธุรกิจอื่น ๆ อีกเร็ว ๆ นี้
