ได้แบงก์ 20 จากคนจีน เห็นแล้วตกใจปลอมไหม พอรู้ปีเริ่มผลิต ยังขายได้ราคาไหม

          ลูกค้าชาวจีนจ่ายเงินด้วยแบงก์ 20 เห็นแล้วตกใจของปลอมหรือเปล่า ไม่เคยเห็นเลย พอรู้ว่าผลิตปีไหนกลายเป็นว้าวแทน มีได้ยังไง รุ่นนี้จะยังขายได้ราคาอยู่ไหม


แบงก์ 20 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tachin Phukliang 


          วันที่ 28 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Tachin Phukliang ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ มีการโพสต์ว่า ลูกค้าชาวจีนจ่ายเงินค่าโดยสารและมีธนบัตร 20 บาทที่ไม่คุ้นเคย จนสงสัยว่าเป็นของจริงไหมรวมอยู่ด้วย



          เมื่อเพ่งดูดี ๆ พบว่า ธนบัตรดังกล่าวมีสภาพค่อนข้างเก่า ดังนั้นทางกระปุกดอทคอม ตรวจสอบแล้วพบว่า ธนบัตรนี้เป็นธนบัตร 20 บาท รุ่นที่ 12 เริ่มผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถ้าหากใครเกิดทันยังไงก็คุ้นตาอย่างแน่นอน

          เท่ากับว่า ธนบัตรใบนี้มีอายุกว่า 40 ปีแล้ว ส่วนสาเหตุที่ทำไมคนจีนเอามาใช้จ่าย แต่คนไทยไม่ค่อยเห็น เป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวเหล่านี้อาจเคยเที่ยวไทยในช่วงเวลาที่ยังใช้ธนบัตรรุ่นนี้ เมื่อกลับประเทศไทยมาอีกครั้งในรอบ 10-20 ปี ก็นำมาใช้ต่อ โดยที่ไม่รู้ว่า เป็นของหายากไปแล้ว แต่ถ้าจะขายได้ราคา ต้องมีเลขรหัสธนบัตรที่เป็นเลขสวยกว่านี้


