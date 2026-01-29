ฉาวแรง ! CEO บริษัทชื่อดังแอบกินแซ่บลูกน้องสาว โป๊ะหนัก มีคลิปเสียงแชร์ว่อน

ประเด็นร้อนฉาวแรง CEO บริษัทชื่อดังของสิงคโปร์ แอบแซ่บลูกน้องสาว แถมเป็นอินฟลูฯ คลิปเสียงถูกแชร์ว่อน โดยแต่งงานแล้วทั้งคู่
ภาพจาก Threads
วันที่ 27 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยประเด็นอื้อฉาวร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย กรณีของ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท PropertyLimBrothers (PLB) บริษัทสื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของสิงคโปร์ ถูกจับได้ว่าแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกน้องสาว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มีตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายกลยุทธ์ อีกทั้งยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักบนโลกออนไลน์
รายงานระบุว่า มีคลิปวิดีโอที่อ้างว่าสามารถบันทึกช่วงเวลานั้นเอาไว้ได้ โดยจะเห็นว่าทั้งสองแอบเข้าไปมีสัมพันธ์ใกล้ชิดภายในห้องของที่ทำงาน และมีเสียงออกมาจากหลังประตูที่ปิดสนิท ดังมาถึงบริเวณทางเดิน ทำให้คนสังเกตและตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองกำลังทำกิจกรรมส่วนตัวกันอยู่ ขณะที่มีอีกคลิปแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่กำลังเดินออกมาจากสำนักงาน และล็อกประตูด้านหลัง
โดยภายหลังจากที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง ก็กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหญิงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักบนโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 190,000 ฟอลโลเว่อร์ แต่หลังจากนั้น ทั้งสองก็ปิดบัญชีโซเชียล และตั้งเป็นบัญชีส่วนตัว ในขณะที่บัญชีโซเชียลของบริษัทต้องปิดคอมเมนต์
โดยบุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายชาย กล่าวยอมรับว่า "ผมทำผิดพลาดเรื่องส่วนตัวและก้าวข้ามเส้นที่ไม่ควรก้าวข้ามไป ผมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความผิดหวังและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับทีม จะใช้เวลา 2-3 เดือน จัดการเรื่องนี้กับครอบครัว และจะมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาและปกป้องครอบครัวของผม"
ตามรายงานเผยว่า ทั้งสองฝ่ายแต่งงานแล้วทั้งคู่ โดยฝ่ายชายมีลูกกับภรรยา 4 คน ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีสามีแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ดี ทางบริษัทยังไม่ได้ออกมาแถลงการณ์ตอบโต้ประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่ชื่อของทั้งสองได้ถูกลบออกจากหน้าข้อมูลผู้บริหารของบริษัทบนเว็บไซต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Mothership