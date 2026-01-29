HILIGHT
ด่วน ! เครื่องบินทหาร AT-6 ตกที่ จ.เชียงใหม่ พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย

 
            เกิดเหตุ เครื่องบินทหาร AT-6 ตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบ ด้านวาสนา นาน่วม พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย




 
เครื่องบิน AT-6 ตก

            วันที่ 29 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 10.50 น. เกิดเหตุเครื่องบินทหาร รุ่น AT-6 ตกพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบ

            เบื้องต้นทราบว่าเป็นเครื่องบิน AT-6 ของกองทัพอากาศที่เพิ่งซื้อมาใหม่ รอการยืนยันอีกครั้ง โดยคาดว่าขณะเกิดเหตุมีนักบินจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว

ล่าสุด จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้นักบิน 2 คน เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่

1. นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1 
2. เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2

เครื่องบิน AT-6 ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

            ขณะที่ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า เครื่องบิน AT-6 ที่ตก เป็นของกองทัพอากาศ จากกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องตกหลังขึ้นบินจากสนามบินได้ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ทั้งนี้เครื่องบิน AT-6 ลำดังกล่าวเป็นอากาศยานที่กองทัพอากาศไทยจัดซื้อจาก สหรัฐอเมริกา และเพิ่งเข้าประจำการเมื่อปี 2568 เคยถูกนำไปใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา 


เครื่องบิน AT-6 ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครื่องบิน AT-6 ตก
ภาพจาก หน่วยกู้ภัยแม่โจ้

เครื่องบิน AT-6 ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครื่องบิน AT-6 ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

เครื่องบิน AT-6 ตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam, เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand, แฉเชียงใหม่ V2
 
