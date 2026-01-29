ด่วน ! เครื่องบินทหาร AT-6 ตกที่ จ.เชียงใหม่ พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย

เกิดเหตุ เครื่องบินทหาร AT-6 ตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบ ด้านวาสนา นาน่วม พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย
วันที่ 29 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 10.50 น. เกิดเหตุเครื่องบินทหาร รุ่น AT-6 ตกพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบ
เบื้องต้นทราบว่าเป็นเครื่องบิน AT-6 ของกองทัพอากาศที่เพิ่งซื้อมาใหม่ รอการยืนยันอีกครั้ง โดยคาดว่าขณะเกิดเหตุมีนักบินจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว
ล่าสุด จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้นักบิน 2 คน เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
1. นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1
2. เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก หน่วยกู้ภัยแม่โจ้
