ซื้อไข่ต้มมากิน แต่พอผ่าครึ่งดูถึงกับพูดไม่ออก แถมชาวเน็ตไม่อ่อนโยน แซวพีคแทบทุกเมนต์

คนโพสต์ถาม แกะไข่ต้มเจอไข่แดงสีไม่คุ้นตา ทำเอากินต่อไม่ลง ก่อนโซเชียลแห่แซวกระหน่ำ เฉลยยังกินได้ไหม สาเหตุเกิดจากอะไร
วันที่ 27 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่มรีวิวของกิน โดยเป็นการสอบถามคนที่เคยซื้อ ไข่ต้ม ซึ่งดูเหมือนว่าฟองที่เจอนั้นจะมีสีที่ไม่ค่อยปกติ จนเกิดอาการลังเลอย่างหนักว่าควรจะกินหรือทิ้งดี
เจ้าของโพสต์ระบุว่า "ขออนุญาตสอบถาม สีแบบนี้มันเป็นไรครับ (กำลังกินกับมาม่าเผ็ด แหวกออก เจองี้กินต่อไม่ลงสีน่ากลัว555"
จากภาพจะเห็นจานมาม่าเผ็ดวางคู่กับไข่ต้มผ่าครึ่ง แต่สิ่งที่สะดุดตาคือ ไข่แดง ที่สีเทาอมเขียว ดูคล้ายวุ้นแข็ง ๆ ต่างจากไข่ต้มปกติที่ควรเป็นสีเหลืองนวล ยิ่งตัดกับไข่ขาวสีขาวชัด ยิ่งทำให้ภาพดูไม่ค่อยน่ากิน เพราะไม่รู้ว่าสีแบบนี้กินเข้าไปแล้วจะรสชาติปกติอยู่ไหม
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่าชาวเน็ตห็นแล้วต่างแชร์ไอเดียกันเพียบว่าไข่ต้มในภาพนี้ควรจะเรียกว่าอะไร บ้างแซวว่าเป็น "ไข่แบบจีนยูนนาน แต่ไทยอยู่นาน" ขณะที่อีกเสียงบอกว่า "บางทีเคยเจอไข่ตานี แต่อันนี้น่าจะเป็นไข่ตาตุ่ม" หรือ"ไข่ราหู บูชาได้เลย" หนักสุดคือ "ปกติไข่ต้มยางมะตูม แต่อันนี้น่าจะเป็นไข่ต้มยางมะตอย"
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยระบุว่า ไข่แดงที่มีสีเทาหรือเขียวเข้ม สามารถเกิดขึ้นได้จากการต้มไข่นานเกินไป หรือใช้ความร้อนสูง ทำให้กำมะถันในไข่แดงทำปฏิกิริยากับเหล็กในไข่ขาว เกิดเป็นสาร Ferrous Sulfide ซึ่งทำให้สีไข่เปลี่ยนไป ไม่ใช่ไข่เสีย เพียงแต่รสสัมผัสและหน้าตาอาจไม่น่ากินเหมือนเดิมเท่านั้น