นักท่องเที่ยวแห่ซื้ออะไรในเซเว่น อีเลฟเว่น จนเกลี้ยง เมื่ออยู่ไทยวันสุดท้าย กลัวไม่ได้กินอีก

สิ่งที่นักท่องเที่ยวแห่ซื้อที่เซเว่น อีเลฟเว่น ในวันสุดท้ายที่อยู่ไทย เพราะกลัวไม่ได้กินอีก หลายคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะไม่ค่อยได้กิน
ภาพจาก TikTok @lauu80639
เวลาไปต่างประเทศแล้วเจอของกินที่น่าประทับใจ ทางเลือกก็มีอยู่ 2 ทางคือ กินให้เยอะที่สุดก่อนกลับ เพราะหิ้วกลับไม่ได้ หรือไม่ก็ซื้อตุนใส่กระเป๋าเอากลับบ้าน
ภาพจาก TikTok @lauu80639
วันที่ 30 มกราคม 2569 TikTok @lauu80639 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการลงคลิปการเข้าเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมกับจ้วงหยิบของชิ้นหนึ่งที่อยู่ในแผงเอาใส่ตะกร้าจนเกลี้ยง แค่ดูก็รู้แล้วว่า สงสัยจะชอบจริง มิเช่นนั้นคงไม่หยิบมาเยอะขนาดนี้
แม้เป็นคลิปต่างชาติ แต่คนไทยหลายคนก็มีโอกาสได้ดูจนเป็นไวรัล พร้อมสงสัยว่า มันคืออะไร เพราะเป็นคนไทยเองก็ใช่ว่าจะรู้เรื่องเซเว่น อีเลฟเว่น ไปทั้งหมด ก่อนมีคนมาตอบว่า มันคือ ช็อกโกแลตลาวา
ภาพจาก TikTok @lauu80639
ขณะที่บางคนที่รู้ก็สงสัยว่า ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เล่นหยิบเอาลงตะกร้าแทบเกลี้ยง ไม่กลัวกินไม่ทันวันหมดอายุหรือ ?
ภาพจาก TikTok @lauu80639