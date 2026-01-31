HILIGHT
เปิดวงจรปิด โจรถือปืนปล้นทองกลางห้าง กวาดทอง 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้าน


          อุกอาจ โจรบุกเดี่ยวถือปืนชิงทอง 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้าน ห้างดังกลางกรุง เร่งเช็กวงจรปิด-หาเส้นทางหลบหนี ขณะนี้ยังลอยนวล เปิดวงจรปิดพบมุดร้านเข้ามาปล้น

ปล้นทอง 149 บาท กลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 31 มกราคม 2569 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า เมื่อวานนี้ (30 มกราคม) เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ที่ร้านทองชื่อดัง สาขาโลตัส สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จึงนำกำลัง สน.พระโขนง เข้าตรวจสอบ 

          เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายปล้นทองเป็นชาย 1 คน สวมเสื้อแขนยาว สีฟ้า นุ่งกางเกงขายาว ใส่หมวกแก๊ป ใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ ได้ทรัพย์สินเป็นทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวม 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท หลังก่อเหตุหลบหนีไป ไม่ทราบเส้นทาง
          
ปล้นทอง 149 บาท กลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ด้านพนักงานร้านทองให้ข้อมูลกับตำรวจว่า เกิดเหตุขณะกำลังเก็บร้าน อยู่ ๆ ก็มีชาย 1 คน เดินเข้ามาในร้าน ราดน้ำมันและนำอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ ให้นำทองและทรัพย์สินมีค่าในร้านมาให้ เมื่อคนร้ายได้ของและหนีไป จึงกดสัญญาณแจ้งภัยและแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ 
          
          ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ  พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวและเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี 

           ต่อมาทางเพจมีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นภาพขณะที่คนร้ายมุกเข้าไปในร้านทองตอนปิดร้านแล้ว จากนั้นใช้ปืนข่มขู่พนักงานก่อนหยิบทองรูปพรรณและเงินสดมุดหนีออกจากร้านไปอย่างใจเย็น

ปล้นทอง 149 บาท กลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

ปล้นทอง 149 บาท กลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

ปล้นทอง 149 บาท กลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

ปล้นทอง 149 บาท กลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

