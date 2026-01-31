เปิดวงจรปิด โจรถือปืนปล้นทองกลางห้าง กวาดทอง 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้าน

อุกอาจ โจรบุกเดี่ยวถือปืนชิงทอง 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้าน ห้างดังกลางกรุง เร่งเช็กวงจรปิด-หาเส้นทางหลบหนี ขณะนี้ยังลอยนวล เปิดวงจรปิดพบมุดร้านเข้ามาปล้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 31 มกราคม 2569 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า เมื่อวานนี้ (30 มกราคม) เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ที่ร้านทองชื่อดัง สาขาโลตัส สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จึงนำกำลัง สน.พระโขนง เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายปล้นทองเป็นชาย 1 คน สวมเสื้อแขนยาว สีฟ้า นุ่งกางเกงขายาว ใส่หมวกแก๊ป ใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ ได้ทรัพย์สินเป็นทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวม 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท หลังก่อเหตุหลบหนีไป ไม่ทราบเส้นทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ด้านพนักงานร้านทองให้ข้อมูลกับตำรวจว่า เกิดเหตุขณะกำลังเก็บร้าน อยู่ ๆ ก็มีชาย 1 คน เดินเข้ามาในร้าน ราดน้ำมันและนำอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ ให้นำทองและทรัพย์สินมีค่าในร้านมาให้ เมื่อคนร้ายได้ของและหนีไป จึงกดสัญญาณแจ้งภัยและแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวและเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ต่อมาทางเพจมีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นภาพขณะที่คนร้ายมุกเข้าไปในร้านทองตอนปิดร้านแล้ว จากนั้นใช้ปืนข่มขู่พนักงานก่อนหยิบทองรูปพรรณและเงินสดมุดหนีออกจากร้านไปอย่างใจเย็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand