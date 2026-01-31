นทท. แก้ผ้า ขู่ลูกเรือ-จะโดดจากเครื่องบิน เจอรวบที่ไทย - ผดส. เล่าเหตุสุดวุ่นวาย

วุ่นหนัก นทท.แก้ผ้า เหลือแค่ กกน. ข่มขู่ลูกเรือ-บอกจะโดดลงจากเครื่องบิน พบเป็นเที่ยวบินเวียดนาม-ไทย ป่วนหนักจนถูกจับที่ไทย
วันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุความวุ่นวายบนเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งมีกำหนดการเดินทางจากเมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม มายังสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย หลังพบผู้โดยสารชายคนหนึ่งแก้ผ้า ข่มขู่ลูกเรือ และพยายามกระโดดออกจากเครื่องบิน เป็นผลให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉิน
สื่อรัสเซียระบุว่า ชายมีหนวดไม่ทราบชื่อซึ่งพูดภาษารัสเซีย เริ่มมีพฤติกรรมแปลก ๆ ตั้งแต่เครื่องบินขึ้น โดยชายที่ดูทรงเหมือนคนเมา ได้เข้าไปท้าต่อยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ยังมีคนถ่ายคลิปขณะที่ชายคนนี้ตะโกนเป็นภาษาอังกฤษว่า "อย่ามาแตะตัวฉัน" ก่อนจะสั่งลูกเรือให้เปิดประตู และยังตะโกนด่าทอเป็นภาษารัสเซีย รวมถึงประกาศให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ รับรู้ว่า เขากำลังจะกระโดดออกจากเครื่องบิน
จากข้อมูลบนเทเลแกรม ผู้โดยสารที่อยู่บนเที่ยวบินดังกล่าว เล่าว่า ชายคนนี้ได้พบกับชายอีกคนบนเครื่องบิน จากนั้นก็เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ โดยเขาเข้าห้องน้ำบ่อย และมีอาการกระสับกระส่าย จากนั้นก็มาโต้เถียงกับพนักงานต้อนรับ บอกว่าอยากจะลงจากเครื่องบิน
มีผู้โดยสารคนอื่นพยายามเข้าบอกให้เขาใจเย็น แต่ชายคนนี้กลับเริ่มตะโกนโวยวาย พยายามหาเรื่องทะเลาะกับพนักงานต้อนรับ ท้ายที่สุดเขาก็แก้ผ้าจนเหลือแค่กางเกงใน และวิ่งไปทั่วห้องโดยสาร พยายามจะลงจากเครื่องบินให้ได้
ทั้งนี้ พบว่าภายหลังจากเครื่องบินลงจอด ชายที่อยู่ในสภาพกึ่งเปลือยได้กระโดดลงจากประตูเครื่องบินที่เปิดออก ตั้งแต่ก่อนบันไดจะเชื่อมสนิท เป็นผลให้เขาได้รับบาดเจ็บขณะพยายามหลบหนี ก่อนที่ทางตำรวจไทยจะควบคุมตัวไว้ได้
ยังมีสำนักข่าวของรัสเซียอีกเจ้า รายงานยืนยันว่า มีนักท่องเที่ยวที่อยู่สภาพกึ่งเปลือย ก่อเหตุความวุ่นวายระหว่างเที่ยวบินจนเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉิน โดยชายคนนี้พยายาามหนีออกจากห้องโดยสาร แต่ถูกตำรวจจับกุมไว้ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail