HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย หวังได้สัก 3 แสน พอรู้ราคาจริงถึงกับว้าว ดีใจจนสำลัก


           เขยฝรั่งหอบทองสะสมมาหลายปีมาขายที่ไทย หวังได้ราคา 3 แสน แต่พอเห็นตัวเลขจริงทำเอาทั้งร้านว้าว ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           วันที่ 29 มกราคม 2569 ร้านทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์คลิปในช่อง TikTok @namobanchangtongdaengso0 เหตุการณ์ขณะลูกค้าชาวต่างชาตินำทองคำมาให้ตรวจ ตั้งใจไว้ว่าจะได้สัก 3 แสนบาท แต่ผลตรวจกลับทำเอาทั้งร้านและเจ้าของทองถึงกับเซอร์ไพรส์จนลูกค้ารายนี้เก็บอาการแทบไม่อยู่
           
           จากคลิปเป็นคู่รักหญิงไทยกับชายชาวอเมริกัน เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา หลังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานหลายสิบปี ก่อนตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยกับภรรยา เพราะชื่นชอบวิถีชีวิตบ้านนา อาหารไทย และความเรียบง่าย โดยทั้งคู่ตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ ทำฟาร์ม ปลูกต้นไม้ ทำนา และใช้ชีวิตแบบพอเพียง
           
เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           จากคลิปทั้งคู่นำทองคำหลายชิ้น ทั้งเหรียญทอง แหวน และสร้อย ที่ซื้อสะสมมาหลายปีจากอเมริกาและทองไทยบางส่วน มาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ ซึ่งตอนแรกคาดหวังว่าจะขายได้ราว 370,000 บาท เท่านั้น โดยภรรยายังแอบหวังในใจว่าอาจได้มากกว่านั้นเล็กน้อย

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
           
เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           เมื่อเจ้าหน้าที่นำทองทั้งหมดไป X-ray และหลอมเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ก็พบว่าเหรียญทองหลายชิ้นมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99% (24K) บางชิ้นได้ถึง 99.83% น้ำหนักรวม 62.31 กรัม ส่วนสร้อยและแหวนอยู่ที่ 18K และ 79% ตามลำดับ
           
           หลังจากคิดราคาจริงตามน้ำหนักทอง ปรากฏว่ารวมแล้วสูงถึง 547,266 บาท ทำเอาคู่รักถึงกับดีใจสุด ๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ถึงกับสำลัก ไอไม่หยุดไปสักพักเมื่อได้เห็นราคา พร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ร้าน ส่วนภรรยาชาวไทยก็บอกว่าดีใจที่ได้ราคากว่าครึ่งล้าน และดีใจที่ได้เจอกับคุณนะโมอีกด้วย

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย รู้ราคาจริงถึงกับว้าว
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย หวังได้สัก 3 แสน พอรู้ราคาจริงถึงกับว้าว ดีใจจนสำลัก โพสต์เมื่อ 31 มกราคม 2569 เวลา 18:54:06 4,261 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย