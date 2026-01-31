เขยฝรั่งหอบทองจากนอกมาขาย หวังได้สัก 3 แสน พอรู้ราคาจริงถึงกับว้าว ดีใจจนสำลัก

เขยฝรั่งหอบทองสะสมมาหลายปีมาขายที่ไทย หวังได้ราคา 3 แสน แต่พอเห็นตัวเลขจริงทำเอาทั้งร้านว้าว ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
วันที่ 29 มกราคม 2569 ร้านทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์คลิปในช่อง TikTok @namobanchangtongdaengso0 เหตุการณ์ขณะลูกค้าชาวต่างชาตินำทองคำมาให้ตรวจ ตั้งใจไว้ว่าจะได้สัก 3 แสนบาท แต่ผลตรวจกลับทำเอาทั้งร้านและเจ้าของทองถึงกับเซอร์ไพรส์จนลูกค้ารายนี้เก็บอาการแทบไม่อยู่
จากคลิปเป็นคู่รักหญิงไทยกับชายชาวอเมริกัน เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา หลังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานหลายสิบปี ก่อนตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยกับภรรยา เพราะชื่นชอบวิถีชีวิตบ้านนา อาหารไทย และความเรียบง่าย โดยทั้งคู่ตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ ทำฟาร์ม ปลูกต้นไม้ ทำนา และใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
จากคลิปทั้งคู่นำทองคำหลายชิ้น ทั้งเหรียญทอง แหวน และสร้อย ที่ซื้อสะสมมาหลายปีจากอเมริกาและทองไทยบางส่วน มาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ ซึ่งตอนแรกคาดหวังว่าจะขายได้ราว 370,000 บาท เท่านั้น โดยภรรยายังแอบหวังในใจว่าอาจได้มากกว่านั้นเล็กน้อย
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
เมื่อเจ้าหน้าที่นำทองทั้งหมดไป X-ray และหลอมเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ก็พบว่าเหรียญทองหลายชิ้นมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99% (24K) บางชิ้นได้ถึง 99.83% น้ำหนักรวม 62.31 กรัม ส่วนสร้อยและแหวนอยู่ที่ 18K และ 79% ตามลำดับ
หลังจากคิดราคาจริงตามน้ำหนักทอง ปรากฏว่ารวมแล้วสูงถึง 547,266 บาท ทำเอาคู่รักถึงกับดีใจสุด ๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ถึงกับสำลัก ไอไม่หยุดไปสักพักเมื่อได้เห็นราคา พร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ร้าน ส่วนภรรยาชาวไทยก็บอกว่าดีใจที่ได้ราคากว่าครึ่งล้าน และดีใจที่ได้เจอกับคุณนะโมอีกด้วย
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0